Скандальні довибори на Донеччині. Прихильники «ДНР» дякують Аксьонову за «референдум» (відео)

На опублікованому відео люди зізнаються, що хочуть жити, як у Росії

Після початку війни на Донбасі Аксьонов біг до окупованого Крим і отримав там російське громадянство

У соціальних мережах набирає обертів скандал, пов’язаний із довиборами до Верховної Ради на виборчому окрузі № 50 у Донецькій області, де переміг мер Добропілля Андрій Аксьонов.

Скандал розгорівся після того, як з’явилася інформація про те, як у 2014 році Аксьонов організовував на Донбасі референдум за проголошення «ДНР» і відділення від України.

Тепер, через сім років, його не тільки не притягнули до кримінальної відповідальності, а він ще й пройшов до Верховної Ради.

На YouTube досі опубліковано відео, де прихильники «ДНР» із сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував «референдум» і скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і «не дали їм проголосувати».

На опублікованому відео люди зізнаються, що хочуть жити, як у Росії. Після початку повномасштабної війни на Донбасі Аксьонов біг до окупованого Крим і отримав там російське громадянство.

Однак уже у 2015 році він спокійно повернувся в Добропіллі та взяв участь у виборах мера міста, де здобув перемогу. На всі питання щодо організації «референдуму» він відповідав: «Ви говорите, що це був насправді не референдум. Так які до мене питання? Це було просто соцопитування».

У соціальних мережах обурені і вимагають влади негайно втрутитися в ситуацію і провести судове розслідування.

Нагадаємо, що в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів.

На Донеччині відбулося голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 Комарської сільської ради Волноваського району та Шахівської сільської ради Покровського району. У день виборів зареєстровано 15 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

Андрій Аксьонов від партії «Порядок» вже переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по округу № 50. Так, за підсумками опрацювання 100% протоколів із дільниць, він отримав 19 949 голосів, що становить 65,46%.