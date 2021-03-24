Добкін вимагає терміново створити в Харкові штаб боротьби з Covid-19

Добкін дав пораду «тимчасовій владі» Харкова

У Харкові потрібно терміново організувати роботу міського штабу з боротьби з поширенням коронавірусу і об'єднати можливості міста, області та бізнесу. Про це на своєму каналі в телеграмі написав колишній харківський міський голова (2006-2010 рр.) Михайло Добкін, коментуючи критичну ситуацію з епідемією Covid-19 у місті.

За його словами, «харків'яни, які заразилися під час третьої хвилі коронавірусу, стали заручниками некомпетентності і безвідповідальності самопроголошеної тимчасової влади міста».

«Відсутність системних дій при підготовці медустанов Харкова для лікування «ковідних» пацієнтів, зміщення пріоритетів при розподілі бюджетних коштів міста від потреб медицини в сторону самопіару, самоусунення від проблем, що накопичилися у лікарів і медперсоналу міських лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом, загравання з центральними органами влади, все це помножене ще й на самолюбування, призвело до плачевного результату», – впевнений Добкін.

Політик підкреслив, що «необхідно в терміновому порядку організовувати роботу міського штабу з боротьби з поширенням коронавірусу та, об'єднавши можливості міста, області і бізнесу, виправляти свої ж помилки. Причому робити це треба терміново і без зволікання».

«Можна намагатися в усьому копіювати образ, стиль спілкування і методи керівництва колишнього керівника. Не можна імітувати його роботу. Чревате наслідками», – підсумував Добкін.

Нагадаємо, раніше професор Володимир Корсунов, який працює в Харківській обласній інфекційній лікарні і консультує реанімації в дитячій і дорослій лікарнях, констатував, що ситуація з Covid-19 в Харкові критична, і місто, і область необхідно терміново переводити в «червону» зону.

За його словами, лікарні заповнені на 100%, а в деякі дні і більше, ніж на 100%, в міських лікарнях не вистачає медперсоналу, велика частина реанімаційних пацієнтів розташована поза відділень реанімації, не вистачає кисневих магістралей і концентраторів. Інформація про те, що в лікарнях Харкова є вільні місця, Корсунов вважає маніпуляцією.