Крім Івано-Франківська та Києва «британський» штам вірусу виявлено ще в трьох обласних центрах

Нову мутацію вірусу зафіксовано також у Львові, Дніпрі та Харкові

Так званий «британський» штам коронавірусу, появу якого раніше було зафіксовано в Івано-Франківській області, вже виявлений у Києві та ще трьох обласних центрах.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Крім виявлення в Івано-Франківській області, сьогодні прийшли дані Інституту епідеміології, новий штам виявлений в містах Києві, Дніпрі, Львові та Харкові», – сказав міністр.

Степанов уточнив, що на Україну чекає напружена ситуація по захворюваності Covid-19 в зв’язку з тим, що британський штам коронавірусу втричі небезпечніший за інші, значно активніше передається при контактах між людьми. Він вражає не тільки легені інфікованої людини. Британський штам коронавірусу підтвердили вже у 118 країнах світу.

Як вже повідомлялося, провівши секвенування 17 зразків, відібраних у хворих з Івано-Франківська, та двох – із Києва, науковці Інституту молекулярної біології та генетики НАН України виявили в усіх зразках нові мутації «британського» штаму коронавірусу.

Раніше Максим Степанов назвав причиною зриву поставок вакцини до України величезний попит та нестачу потужностей виробників препаратів від Covid-19.

Нагадаємо, в Україні перша партія препарату AstraZeneca/Oxford в кількості півмільйона доз прибула 23 лютого замість запланованих 15-21 лютого. Більше поставок в Україну вакцин не було. Максим Степанов минулого тижня заявив, що поставка препарату CoronaVac китайського виробника Sinovac очікується до кінця березня. Повинно прибути 700 тисяч доз.

Сьогодні очільник МОЗ анонсував додаткові дві тисячі пунктів щеплень в Україні. Він заявив, що в країні розпочався другий етап вакцинації і сімейні лікарі цього тижня почнуть щеплюватись від Covid-19.

Як вж повідомлялося, у столиці протягом минулої доби виявили 349 нових хворих на коронавірус. Померло 20 осіб.