  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Попри спалах епідемії Московська церква провела хресний хід у Харкові

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Всього у ході взяли участь близько трьох тисяч осіб - Попри спалах епідемії Московська церква провела хресний хід у Харкові
    Всього у ході взяли участь близько трьох тисяч осіб
    Фото: newsroom.kh.ua

    Місто, де відбулася хода відноситься до «жовтої» зони карантину

    Хресний хід, організований Харківською єпархією Російської православної церкви на Україні пройшла центром Харкова у неділю, 21 березня. Як повідомляє Цензор.нет з посиланням на Відділ комунікації облуправління поліції, захід зібрав близько трьох тисяч осіб. Учасники пройшли від Благовіщенського собору до Покровського монастиря.

    В єпархії повідомили, що хресний хід з молитвою про мир в Україні приурочений до першого тижня Великого посту, свята Торжества православ'я. Ході передувало богослужіння в Благовіщенському соборі, його здійснив митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій, брало участь духовенство міста Харкова.

    У зв'язку з хресним ходом на Соборному узвозі і вулиці Університетській перекривали проїзд транспорту.

    При цьому захворюваність Covid-19 в Харківській області зростає, як і по всій Україні. За останню добу в регіоні підтвердили 879 нових випадків зараження, 12 хворих померли. За весь час пандемії в Харківській області заразилися 94 960 жителів. Від ускладнень коронавірусу померли 1 803 людини.

    Харківська область поки знаходиться в жовтій зоні карантину.

    При цьому глава Російської церкви в Україні митрополит Онуфрій через посилення карантинних обмежень у столиці держави відмінив проведення хресної ходи, яка мала відбутися сьогодні у Києві. Про час проведення в представництві Московського патріархату повідомить додатково.

    Як повідомлялося раніше, сьогодні церквою Московського патріархату планувалося провести хресну ходу також у Рівному.

    Теги: Харків церква свята хресний хід місто Митрополит Онуфрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies