Попри спалах епідемії Московська церква провела хресний хід у Харкові

Всього у ході взяли участь близько трьох тисяч осіб

Місто, де відбулася хода відноситься до «жовтої» зони карантину

Хресний хід, організований Харківською єпархією Російської православної церкви на Україні пройшла центром Харкова у неділю, 21 березня. Як повідомляє Цензор.нет з посиланням на Відділ комунікації облуправління поліції, захід зібрав близько трьох тисяч осіб. Учасники пройшли від Благовіщенського собору до Покровського монастиря.

В єпархії повідомили, що хресний хід з молитвою про мир в Україні приурочений до першого тижня Великого посту, свята Торжества православ'я. Ході передувало богослужіння в Благовіщенському соборі, його здійснив митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій, брало участь духовенство міста Харкова.

У зв'язку з хресним ходом на Соборному узвозі і вулиці Університетській перекривали проїзд транспорту.

При цьому захворюваність Covid-19 в Харківській області зростає, як і по всій Україні. За останню добу в регіоні підтвердили 879 нових випадків зараження, 12 хворих померли. За весь час пандемії в Харківській області заразилися 94 960 жителів. Від ускладнень коронавірусу померли 1 803 людини.

Харківська область поки знаходиться в жовтій зоні карантину.

При цьому глава Російської церкви в Україні митрополит Онуфрій через посилення карантинних обмежень у столиці держави відмінив проведення хресної ходи, яка мала відбутися сьогодні у Києві. Про час проведення в представництві Московського патріархату повідомить додатково.

Як повідомлялося раніше, сьогодні церквою Московського патріархату планувалося провести хресну ходу також у Рівному.