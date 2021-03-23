У Харкові, де відбувся великий хресний хід Московської церкви, терміново шукають лікарів у ковід-відділення

За минулу добу у Харкові виявлено 703 нових хворих на коронавірус

Харків'яни, які мають медичну освіту, можуть отримати роботу в одній з лікарень, де працюють відділення для лікування хворих на Covid-19. Про це повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, яка провела робочу нараду з керівниками медустанов.

За її словами, у березні навантаження на ковідні бригади збільшилося в півтора рази у порівнянні з січнем-лютим. При цьому, за правилами Національної служби здоров'я України, нові бригади можна сформувати тільки при перевантаженості старих.

«У березні кількість хворих почала різко підвищуватися, але ми не можемо створити нові бригади, поки не здамо березневий звіт в НСЗУ і вони не побачать, що бригади працювали з перевантаженням. Але в квітні ми зіткнемося з проблемою, що у нас фізично не буде людей, яких ми могли б включити до складу бригад. Тому я змушена звернутися до всіх, хто має медичну освіту», – пояснила віце-мер.

Вона повідомила, що бригади для роботи з хворими Covid-19 можуть бути сформовані тільки зі співробітників лікарень, де працюють такі відділення. За минулий рік кількість працюючих в медустановах Харкова зменшилася на 2 тис. осіб, тому в звичайних відділеннях персоналу не вистачає.

За словами віце-мера, лікарням №17, 18, 25 і 13 в ковідні бригади потрібні анестезіологи, кардіологи, терапевти, медсестри і молодший медичний персонал. Проконсультуватися з питань працевлаштування можна з заступником директора Департаменту охорони здоров'я Тетяною Бокаловою.

«Будь ласка, якщо у вас є можливість і ви хотіли б отримати більш високу заробітну плату в період роботи в цих бригадах - звертайтеся в наші медустанови. Це можуть бути науковці, студенти з середньою медичною освітою», – сказала заступник міського голови.

Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що міська влада просить НСЗУ дозволу поєднувати в бригаді медпрацівників з різних лікувальних установ.

«Ми зі свого боку вжили всі пропозиції, щоб посилити можливості наших медустанов, в яких знаходяться відділення для хворих на коронаавірус. Чекаємо підтримки від обласних установ, щоб запрацювали наші залізничні лікарні, було вжито заходів щодо посилення в обласній лікарні на вулиці Трінклера. Сподіваємося, що буде вирішено питання залучення госпіталю для інвалідів війни», – сказала віце-мер.

Вона підкреслила, що міська влада і лікарі роблять все можливе, щоб харків'яни отримували кваліфіковану допомогу – є ліжка, кисневі концентратори тощо.

За офіційними даними МОЗ за минулу добу у Харкові виявлено 703 нових випадки захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, Російська православна церква в Україні 21 березня провела у низці міст хресний хід «з молитвою про мир в Україні». Вони відбулися в Запоріжжі, Херсоні, Харкові, Черкасах, Могилів-Подільському, Сєвєродонецьку, Ізюмі та інших містах.

Так, у центрі Харкова, попри спалах епідемії, пройшов хресний хід з трьох тисяч учасників. У поліції не побачили порушень правил карантину, хоча багато хто з учасників не дотримувався дистанції і не носив масок.

Додамо, що крім Івано-Франківська та Києва «британський» штам вірусу виявлено ще в трьох обласних центрах: у Львові, Дніпрі та Харкові.

Ковідний колапс також спостерігається в Одесі: медики і волонтери змушені обирати, кому допомогти.

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