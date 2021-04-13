«Добре, що є Путін»: доцентка Харківської академії культури висловилась про війну з РФ

Коментар доцента Харківської академії культури обурив соцмережі

У Facebook розгорівся скандал через висловлювання доцента Харківської державної академії культури Наталії Семейкіної, яка заявила, що президент Росії Володимир Путін відправив війська до України нібито для захисту російськомовних.

Педагог написала про це в коментарях до публікації співробітниці благодійного фонду «Харків з тобою» Олени Рофе у Facebook.

Жінка репостнула допис журналіста Олександра Михельсона про «два види «корисних ідіотів» для Кремля».

Допис: «Одні вважають, що Путін лізе до України, бо тут є російськомовні, а не було б російськомовних – не ліз би. Другі вважають, що Путін лізе до України, бо тут утискають російськомовних, а не утискали б – не ліз би».

До обговорення долучилася і Семейкіна. Вона у коментарях назвала такі міркування автора «випєндрьожем«, і поділилася своєю думкою щодо війни.

«А куди лізуть не російськомовні?… Полізли на Донбас Турчинов і вся банда. У мене там повно студентів, які пишуть правду. Добре, що є Путін, може усіх не доб'ють», – написала вона.

На сайті академії культури написано, що Наталя Сємєйкіна має 46-річний науково-педагогічний стаж. Вона є автором 130 наукових публікацій.

Під коментарем жінки в соцмережі користувач Ліка Мартіашвілі написала наступне: «(Наталя Сємєйкіна - прим. ред.) Зарубіжки у нас викладала, з позиції марксизму-ленінізму. Ще в кінці 80-х, мабуть, там і загрузла».