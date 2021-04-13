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    Економіка та фінанси

    Поки Росія погрожує війною, Україна купує її електроенергію на сотні мільйонів гривень, – нардеп

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    За словами Гончаренка, імпорт струму руйнує енергосистему України - Поки Росія погрожує війною, Україна купує її електроенергію на сотні мільйонів гривень, – нардеп
    За словами Гончаренка, імпорт струму руйнує енергосистему України

    Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

    Україна продовжує витрачати сотні мільйонів гривень на імпорт російської і білоруської електроенергії, в той час я к Росія стягує війська до кордону і погрожує війною.

    Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко за трибуни Верховної ради 13 квітня.

    «Подивіться що робиться з енергетикою. Поки Путін брязкає зброєю на наших кордонах ми продовжуємо відправляти сотні мільйони гривень за російську і білоруську електроенергію. Скажіть мені, що ще має статися, що ви нарешті внесли рішення, щоб зупинити купівлю російської електроенергії?», – заявив нардеп.

    За його словами, імпорт руйнує енергосистему України, що зрештою призведе до повної втрати енергетичної незалежності.

    «Якщо такими темпами знищувати власну енергетику, у нас взагалі нічого не залишиться. 60 років тому Україна стояла у витоків, коли людина полетіла в космос, а сьогодні у нас завдання як забезпечити країну електроенергію. До чого довели «слуги». Ганьба!», – додав нардеп.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

    Основним імпортером з Білорусі виступає компанія «Дніпросталь-Енерго» олігарха Віктора Пінчука.

    Теги: Росія Путін імпорт Олексій Гончаренко електроенергія Віктор Пінчук
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