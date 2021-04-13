Що завадить Путіну розпочати повномасштабну війну проти України

Второй вариант – новая попытка воплотить идею Новороссии, на этот раз не путем псевдоконтрреволюций, а путем самого обычного военного вторжения, разумеется, соответствующим образом обставленного (кровавые укры стали убивать русских в Одессе etc.) Танковый удар из Белгорода через Харьков в направлении Запорожья с целью окружения украинской левобережной группировки в Донбассе, дополненный ударом по глубокому стратегическому тылу – высадкой десанта между Николаевом и Одессой с целью отрезать Украину от моря.

Такой сценарий вероятен, особенно если учесть, что в Кремле, похоже, планируют, что Запад будет любой ценой пытаться остановить боевые действия, как это уже было в Грузии в 2008-м и в Украине в 2014-м.

В таком случае война будет недолгой, Макрон (наиболее вероятный кандидат на посредничество) с триумфом вернется домой, объясняя, что он спас от России Украину, а Кремль, довольно чавкая, будет переваривать прибрежную полосу от Мариуполя до Херсона (в том размере, в котором получится).