Росія за тиждень перекинула 250 військових на Донбас – розвідка

На український Донбас РФ перекинула переважно вихідців з далекосхідних регіонів Росії

Росія за тиждень перекинула близько 250 своїх військових на Донбас, повідомляє пресслужба Міноборони.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону для переміщення на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях особового складу, зброї, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів і майна військового призначення», - йдеться в повідомленні.

Протягом минулого тижня «до з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів прибуло близько 250 російських військовослужбовців (переважно вихідців з далекосхідних регіонів Росії), завезено понад 2 тисячі тонн пального».

У розвідці повідомляють, що «водночас командування ЗС РФ підвищує контроль зберігання військового майна у частинах і підрозділах російських окупаційних військ та попереджає, що всі посадові особи, винні у недостачах завезеного з Росії майна, будуть негайно усунені з посад та притягнуті до суворої відповідальності». З середини квітня проводитимуться раптові перевірки наявності пально-мастильних матеріалів.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення.

За даними розвідки Міноборони України, Росія збільшує ударне угруповання навколо українських кордонів.

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