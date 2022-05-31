Долучиться Росія та ООН. Зеленський і Ердоган обговорили новий дипломатичний майданчик

Туреччина готова доклали всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією

У Стамбулі може бути створений Моніторинговий центр за участю України, ООН та РФ, до якого готова долучитися і Туреччина. Про це стало відомо з результатів телефонної розмови президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє директорат із комунікацій президента Туреччини.

«Президент Ердоган заявив про позитивне ставлення до участі (Туреччини - ред.) в діяльності Моніторингового центру, створення якого передбачається за участю Росії, України та ООН в Стамбулі», - йдеться у повідомленні.

Під час розмови президент Туреччини заявив про готовність країни доклали всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією і готові надати необхідну підтримку, включаючи посередництво.

Вказується, що в ході розмови президент Ердоган заявив, що надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту української сільськогосподарської продукції морем.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 30 травня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери держав обговорили останні події українсько-російської війни. Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.