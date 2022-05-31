Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)
Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську на Донеччині
У ніч на 31 травня російські окупанти завдали авіаудару у Слов'янську на Донеччині.
Унаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, шестеро поранені, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
«Це станом на зараз. Які ще аргументи потрібні, щоб евакуюватися? Збирайтеся!» – закликав очільник громади.
Також постраждали школа та кілька багатоповерхових будинків.
Нагадаємо, що рашисти продовжують шалено гатити по мирних містах на Донеччині. Окупанти не думають про жодні військові цілі – їхніми мішенями стають будинки мирних людей та цивільна інфраструктура.
Тим часом російські окупанти зайшли на околиці Сєвєродонецька та з боями просуваються вглиб міста.
Нагадаємо, від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф. Осколки снарядів пробили броньований транспорт і спричинили смертельне поранення журналіста в шию. Наш колега робив матеріал про евакуацію мирного населення з Луганської області.