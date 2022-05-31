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  4. Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)
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    Політика

    Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)

    Окупант продовжує обстріл спальних районів Слов'янська - Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)
    Окупант продовжує обстріл спальних районів Слов'янська
    фото: Слов'янська ВЦА

    Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську на Донеччині

    У ніч на 31 травня російські окупанти завдали авіаудару у Слов'янську на Донеччині.

    Унаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, шестеро поранені, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

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    Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)
    Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)
    Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)
    Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)
    Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)
    Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)
    Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)

    «Це станом на зараз. Які ще аргументи потрібні, щоб евакуюватися? Збирайтеся!» – закликав очільник громади.

    Також постраждали школа та кілька багатоповерхових будинків.

    Нагадаємо, що рашисти продовжують шалено гатити по мирних містах на Донеччині. Окупанти не думають про жодні військові цілі – їхніми мішенями стають будинки мирних людей та цивільна інфраструктура.

    Тим часом російські окупанти зайшли на околиці Сєвєродонецька та з боями просуваються вглиб міста.

    Нагадаємо, від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф. Осколки снарядів пробили броньований транспорт і спричинили смертельне поранення журналіста в шию. Наш колега робив матеріал про евакуацію мирного населення з Луганської області.

    Теги: росія окупанти війна школа Донеччина Україна інфраструктура окупація #stoprussia
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    Росія вдарила по Слов'янську: є загиблі (фото)