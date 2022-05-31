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    Суспільство

    Проїзд для українців у транспорті: Австрія зробила подарунок на місяць

    Проїзд у громадському транспорті Відня для українців залишається безкоштовним до кінця червня - Проїзд для українців у транспорті: Австрія зробила подарунок на місяць
    Проїзд у громадському транспорті Відня для українців залишається безкоштовним до кінця червня
    фото: elenapuzatko.com

    Паркування з 1 червня для автомобілів з українською реєстрацією буде платним

    В Австрії для українців ще на місяць подовжили можливість безкоштовного проїзду в громадському транспорті Відня. Про це інформує Посольство України в Республіці Австрія.

    Водночас, паркування з 1 червня для автомобілів з українською реєстрацією буде платним, нагадали у посольстві.

    Раніше у Відні дозволили українцям безкоштовно користуватися громадським транспортом міста – «Віденськими лініями». Цей дозвіл діяв до кінця травня, а тепер продовжений ще на місяць.

    Крім того, для біженців з України з власним автомобілем діяло безкоштовне паркування на вулицях міста.

    Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер пообіцяв, що країна прийме на лікування до 100 жінок і дітей, які зазнали важких поранень унаслідок бойових дій в Україні.

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    Теги: Австрія росія окупанти громадський транспорт війна посольство Україна окупація #stoprussia
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    Проїзд для українців у транспорті: Австрія зробила подарунок на місяць