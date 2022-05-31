Проїзд для українців у транспорті: Австрія зробила подарунок на місяць

Проїзд у громадському транспорті Відня для українців залишається безкоштовним до кінця червня

Паркування з 1 червня для автомобілів з українською реєстрацією буде платним

В Австрії для українців ще на місяць подовжили можливість безкоштовного проїзду в громадському транспорті Відня. Про це інформує Посольство України в Республіці Австрія.

Водночас, паркування з 1 червня для автомобілів з українською реєстрацією буде платним, нагадали у посольстві.

Раніше у Відні дозволили українцям безкоштовно користуватися громадським транспортом міста – «Віденськими лініями». Цей дозвіл діяв до кінця травня, а тепер продовжений ще на місяць.

Крім того, для біженців з України з власним автомобілем діяло безкоштовне паркування на вулицях міста.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер пообіцяв, що країна прийме на лікування до 100 жінок і дітей, які зазнали важких поранень унаслідок бойових дій в Україні.