Путін просить переговорів із Зеленським

Глава РФ провів розмову з французьким лідером Макроном та канцлером Німеччини Шольцом

Президент РФ виразив невдоволення щодо постачання Україні західної зброї

Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає кремлівський Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Путін поговорив із Шольцем та Макроном: підтвердив відкритість до відновлення діалогу з Києвом», – зазначають на каналі.

Сторони також обговорили вивезення зерна, заблокованого в українських портах.

Крім цього, Путін вкотре виразив невдоволення щодо постачання Україні західної зброї.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. Лавров зазначив, що РФ із самого початку «спеціальної військової операції» була готова до переговорів з Україною, проте після «очевидної провокації, яка грубо інсценована в населеному пункті Буча», підхід Києва до діалогу змінився.

Крім цього, глава російського МЗС заявив, що Заходу вигідно підтримувати «непоступливу позицію» Зеленського щодо переговорів із Росією.

Додамо, що Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

Раніше президент України сказав, що після звірств росіян в Україні можливість мирних перемовин зменшилася.