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    Політика

    Дострокові вибори в Раду: нардеп-утікач Онищенко подав документи до ЦВК

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    ЦВК ухвалить рішення щодо реєстрації Онищенка найближчим часом - Дострокові вибори в Раду: нардеп-утікач Онищенко подав документи до ЦВК
    ЦВК ухвалить рішення щодо реєстрації Онищенка найближчим часом

    Онищенко стверджує, що був відсутній в Україні через те, що був делегований брати участь в кінних змаганнях

    Народний депутат Олександр Онищенко, який втік з України, подав документи для участі в дострокових виборах до Верховної Ради.

    Про це повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька.

    «Онищенко подав документи в Центральну виборчу комісію… За фактом у пакеті документів, які він до нас направив, він стверджує, що він був делегований від України брати участь в кінних змаганнях», - заявила Бернацька.

    За її словами, ЦВК ухвалить рішення щодо реєстрації Онищенка найближчим часом.

    Як повідомлялось, Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, планує повернутися в Україну, аби взяти участь у дострокових парламентських виборах. Депутат уточнив, що планує взяти участь у дострокових виборах як мажоритарник.

    Також ЗМІ повідомляли, що гімнастка Ганна Різатдінова зібралася балотуватися у Раду по 93-му округу, по якому також балотуватиметься ї її чоловік, депутат-утікач Олександр Онищенко.

    Проте згодом лідер партії «Слуга народу» спростував інформацію, що Різатдінова балотуватиметься в Раду від президентської політсили.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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