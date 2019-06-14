Разумков: гімнастка Різатдінова не балотуватиметься в Раду від «Слуги народу»



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Ганна Різатдінова

Список кандидатів-мажоритарників від партії оприлюднять найближчим часом

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова не буде балотуватися від політичної партії «Слуга народу» на виборах у Верховну Раду в 93-му мажоритарному окрузі.

Про це лідер політичної сили Дмитро Разумков заявив в ефірі «1+1».

«Ні, на 93-му округу ця людина балотуватися від партії «Слуга народу» не буде», - сказав Разумков.

За його словами, список кандидатів-мажоритарників від партії оприлюднять найближчим часом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Різатдінова зібралася балотуватися у Раду по 93-му округу, по якому також балотуватиметься ї її чоловік, депутат-утікач Олександр Онищенко.

Як повідомлялось, Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, планує повернутися в Україну, аби взяти участь у дострокових парламентських виборах. Депутат уточнив, що планує взяти участь у дострокових виборах як мажоритарник.

Нагадаємо, «Слуга народу» 13 червня оприлюднила повний партійний список кандидатів в депутати, з яким вони йдуть на вибори. В першій сотні немає сімох кандидатів, яких озвучили на з’їзді в неділю.