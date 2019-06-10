Дружина Онищенка позмагається з чоловіком за крісло нардепа



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У листопаді минулого року стало відомо, що Онищенко спрадві є батьком первістка Різатдінової

Різатдінова зібралася в Раду по 93-му округу разом із Онищенком

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова зібралася балотуватися у Раду по 93-му округу, по якому також балотуватиметься ї її чоловік, депутат-утікач Олександр Онищенко. Про це пише ТаблоID з посиланням на близьке оточення спортсменки.

Сама Ганна поки нічого з цього приводу не казала, але у своєму Instagram написала про глобальну проблему спорту в Україні.

Як повідомлялось, Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, планує повернутися в Україну, аби взяти участь у дострокових парламентських виборах. Депутат уточнив, що планує взяти участь у дострокових виборах як мажоритарник.

«Я йду по 93-му (Київська область, - ред.) округу», - сказав Онищенко.

Як відомо, восени 2017-го Різатдінова народила сина Романа від Олександра Онищенка.

У депутата також є син від ексдружини Ксенії Кузьменко та старша дочка.

Відкрито про стосунки та шлюб з депутатом спортсменка почала говорити лише навесні 2018-го.

Нагадаємо, партія «Опозиційна платформа - За життя» провела свій з'їзд у четвер, 6 червня, в Києві. Журналістів на з'їзд не запрошували.

Згодом у мережі Facebook з’явився список 35 кандидатів в депутати від «Опозиційної платформи - За життя». В першу п’ятірку очікувано увійшли партійні лідери – Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська та Сергій Льовочкін.