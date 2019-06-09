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    Онищенко хоче піти на вибори в Раду як мажоритарник

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    Онищенко хоче піти на вибори в Раду як мажоритарник

    Онищенко хоче балотуватися по 93-му (Київська область — ред.) округу

    Депутат-утікач Олександр Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, планує повернутися в Україну, аби взяти участь у дострокових парламентських виборах.

    Про це Онищенко заявив у коментарі LIGA.net.

    Депутат уточнив, що планує взяти участь у дострокових виборах як мажоритарник.

    «Я йду по 93-му (Київська область — ред.) округу», — сказав Онищенко.

    Раніше депутат-утікач заявляв, що після поврнення в Україну планує домогтися переслідування екс-президента Петра Порошенка через нібито корупційні схеми.

    Раніше НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобуванням».

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