Онищенко хоче піти на вибори в Раду як мажоритарник



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Онищенко хоче балотуватися по 93-му (Київська область — ред.) округу

Депутат-утікач Олександр Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, планує повернутися в Україну, аби взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Про це Онищенко заявив у коментарі LIGA.net.

Депутат уточнив, що планує взяти участь у дострокових виборах як мажоритарник.

«Я йду по 93-му (Київська область — ред.) округу», — сказав Онищенко.

Раніше депутат-утікач заявляв, що після поврнення в Україну планує домогтися переслідування екс-президента Петра Порошенка через нібито корупційні схеми.

Раніше НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з «Укргазвидобуванням».