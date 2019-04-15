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    Політика

    Достроковий розпуск парламенту створить проблеми з виплати зовнішніх боргів – Порошенко

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    Достроковий розпуск парламенту створить проблеми з виплати зовнішніх боргів – Порошенко

    Чинний президент описав, що трапиться у випадку розпуску Верховної Ради після президентських виборів

    Розпуск парламенту відразу після президентських виборів створить політичну кризу, а та в свою чергу – проблеми з виплатою зовнішніх боргів. Про це заявив Петро Порошенко на сьогоднішній зустрічі з бізнесом.

    «Не додає стабільності і натяки на «достроковий», і до речі абсолютно незаконні, спроби розпуску українського парламенту в разі зміни президента. Що це означає? Це означає тривалу політичну кризу. Тривалу паузу в стосунках з партнерами. Що поставить під питання нашу здатність подолати пікові боргові навантаження, які лягають на нашу країну цього року», - пояснив Порошенко.

    Тому він вирішив запобігти цьому, вигравши президентські вибори. «Я маю твердий намір запобігти цим негативним сценаріям. Я маю твердий намір виграти президентські вибори. І я роблю для цього все, що можливо», - заявив президент.

    Нагадаємо, найбільші виплати за державним боргом України в 2019 році припадають на травень (77,8 млрд грн) і вересень (58,5 млрд грн).

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    За словами спікера штабу кандидата в президенти Дмитра Разумкова, в разі перемоги, Зеленський буде діяти виключно в рамках закону та в інтересах суспільства.

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