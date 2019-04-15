У штабі Зеленського прокоментували можливий розпуск Ради



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Володимир Зеленський

У штабі стверджують, що будуть діяти виключно в межах закону

Спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков прокоментував інформацію про можливий розпуск Верховної ради в разі перемоги Зеленського на виборах.

За словами Разумкова, в разі перемоги, Зеленський буде діяти виключно в рамках закону та в інтересах суспільства.

«Зеленський, коли стане президентом, буде дотримуватися букви закону. Не буде вибудовувати закони під себе і намагатися ними маніпулювати, як сьогодні відбувається, а діяти за законом. Насправді мені важко зараз це коментувати, тому що Зеленський ще не президент», - заявив спікер штабу Зеленського.

Крім того, Разумков зазначив, що у таких питаннях необхідно виходити не лише з політичної доцільності, але і з законності прийняття подібних рішень.

«Не тільки з політичної доцільності, а потім намагатися під це поламати закон, як це роблять сьогодні, а йти суто по закону і в інтересах суспільства. І я думаю, що поки що це рано обговорювати», - додав він.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

Джерело: Інтерфакс-Україна