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    У штабі Зеленського прокоментували можливий розпуск Ради

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    Володимир Зеленський - У штабі Зеленського прокоментували можливий розпуск Ради
    Володимир Зеленський

    У штабі стверджують, що будуть діяти виключно в межах закону

    Спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков прокоментував інформацію про можливий розпуск Верховної ради в разі перемоги Зеленського на виборах.

    За словами Разумкова, в разі перемоги, Зеленський буде діяти виключно в рамках закону та в інтересах суспільства.

    «Зеленський, коли стане президентом, буде дотримуватися букви закону. Не буде вибудовувати закони під себе і намагатися ними маніпулювати, як сьогодні відбувається, а діяти за законом. Насправді мені важко зараз це коментувати, тому що Зеленський ще не президент», - заявив спікер штабу Зеленського.

    Крім того, Разумков зазначив, що у таких питаннях необхідно виходити не лише з політичної доцільності, але і з законності прийняття подібних рішень.

    «Не тільки з політичної доцільності, а потім намагатися під це поламати закон, як це роблять сьогодні, а йти суто по закону і в інтересах суспільства. І я думаю, що поки що це рано обговорювати», - додав він.

    Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

    Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

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