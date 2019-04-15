Переляканий Зеленський не розуміє куди і для чого він попав

Марина Ставнійчук Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук

Марина Ставнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це йому не на концерт не прийти. І то там відповідальність, бо білети продані раніше і буде погано мамі, дітям і дружині....

Зеленський шепотом розказував журналістам про те, що не прийшов учора на дебати, бо на нього наче б то готувався теракт. Він хвилювався про себе, маму, дітей, свою дружину. Усе вірно. Хороший син, батько, чоловік... Та, як так боїться, йшов би без них на стадіон.

Російські телеканали увесь вечір крутили це напів інтимне інтерв‘ю... Співчували хлопцю. Сорі, Володимиру Олександровичу! Сміючись над нами українцями знову і знову. Бо, наприклад, свого Путіна вони не уявляють, що він злякається когось і чогось...

Боїшся, знімай кандидатуру! І буде повторне голосування між тими, хто не боїться. Так хоч елементарний шанс у людей обирати буде!

Мені ясно одне, він не розуміє куди і для чого він попав. Це йому не на концерт не прийти. І то там відповідальність, бо білети продані раніше і буде погано мамі, дітям і дружині....

Це держава! Тут, хто боїться, то й «не ходить» і нею керувати не здатен! Тут «душу й тіло ми положем за нашу свободу»

До речі, а що 19 квітня буде не той самий стадіон? Що зміниться? І де логіка!

Таки команді Зе треба з ним спати і днювати. Не давати йому слова сказати. Інакше, хлопці, не обдурите країну.

А Ви люди думайте, бо «что тут думать?!» Вам уже на голову одягли.

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