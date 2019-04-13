Кандидат в президенти Володимир Зеленський - це вже навіть не смішно

Зеленському треба робити щось з інтонаціями - в Одесі, в 90-і, саме так розмовляли блатні

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Вы знаете, это уже не смешно. Вообще.

Я не знаю, что происходило с кандидатом Зеленским в детстве, но что-то там нехорошее явно происходило. Потому что не может человек, выросший в здоровой обстановке, быть столь озлобленным, нервным и срывающимся по любому поводу.

Мы здесь не врачи. Но я знаю, что есть специалисты, которые умеют анализировать состояние человека, исходя из видеоконтента. Конечно, видео, где Зеленский не играл бы роль, а был самим собой, не так уж и много. Но они есть. И, думаю, этих материалов достаточно, чтобы спрогнозировать риски публичного и непубличного поведения наиболее рейтингового кандидата.

Я сама просмотрела всего лишь несколько видео из тех редких встреч, куда выпускали Зеленского для общения с живыми людьми. Вот мои выводы по поводу коммуникации кандидата Зеленского:

1. Зеленский не умеет слушать. Ему явно скучно. Так бывает, когда человек не в теме, когда он не понимает предмета разговора, или когда его заставляют заниматься совершенно неинтересным и несвойственным ему делом;

2. Зеленский не умеет сосредотачиваться на предмете разговора. Он перескакивает. Теряет нить. Не умеет вычленять главное;

3. Зеленский не умеет управлять эмоциями. Если вы возьмёте любое видео, где он – это он, а не Голобородько, то увидите полный комплект: вращение глазами, глубокие вздохи, гримасничанье, кривляние, постоянная потребность сменить позу. Это, безусловно, хорошо для артиста, но неприемлемо для политика, ибо выглядит странно;

4. Зеленский не умеет держать вербальный удар. Если ситуация, в которой он оказывается, ему дискомфортна, он всячески это демонстрирует. Отсюда «базар», а не диалог, желание «задавить» оппонента набором бессвязных конструкций, стилистическая бессмысленница, ёрничанье, пререкание, перебивание, грубость;

5. Зеленский не владеет элементарными навыками публичной коммуникации, не знает её принципов и подходов;

6. Зеленский пока не продемонстрировал ни одной темы, на которую он может говорить. Мы слышим набор абсолютно популистских обещаний, манипулирование болевыми темами, озвучивание общеизвестных проблем;

7. Зеленский состоит из набора банальных шуток - его так учили, он так учился. Поэтому вместо ответов, часто можно услышать потуги шутить и перевод всё в несерьёзность;

8. Зеленский не отвечает на вопросы, а старается передать пас спрашивающему. Так происходило неоднократно: -Что вы думаете по поводу первоочередных задач? Ответ: - А вы что думаете по этому поводу? – Кто войдёт в вашу команду? Ответ: - Вот вы, образованные люди, я вас позову. А вы кого бы взяли?

9. Зеленский реально не понимает, о чём его спрашивают, особенно, когда вопрос касается экономической или внешнеполитической сферы. Там у него абсолютное провисание. И просто «занятиями с консультантами узких сфер» этого не восполнить. Уже мемом стал его ответ в одной узкой группе на вопрос: - Как вы относитесь к феминизму и можете ли вы назвать себя феминистом? Зеленский тогда ответил: «Вы меня спрашиваете, феминист ли я?! Конечно же – НЕТ! Но я прекрасно отношусь к женщинам».

10. Зеленский не знает ни одного языка толком – ни украинского, ни русского, ни английского. Особенно затруднена его коммуникация на украинском – он не может закончить ни одну мысль на государственном языке.

И, напоследок, что-то ему надо делать с интонациями – у нас, в Одессе, в 90-е, именно так разговаривали блатные.

Джерело: блог Зої Казанжи

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