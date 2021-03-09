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    Довибори на окрузі в Буковелі. Соціологи назвали п'ятірку лідерів перегонів

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    Загородній: Вибори на окрузі проведуть, не зважаючи на те, що частина кандидатів лежить з коронавірусом у лікарні - Довибори на окрузі в Буковелі. Соціологи назвали п'ятірку лідерів перегонів

    Загородній: Вибори на окрузі проведуть, не зважаючи на те, що частина кандидатів лежить з коронавірусом у лікарні

    фото: Укрінформ

    Довибори проведуть не дивлячись на епідемію і намір уряду ввести третій локдаун

    Політолог Тарас Загородній опублікував дані рейтингу кандидатів у Виборчому окрузі №87, до якого входить відомий курорт «Буковель». Про це політолог написав на своїй сторінці в Facebook.

    Лідери розташувалися таким чином:

    1. Олександр Шевченко, партія «За майбутнє» – 25,1%

    2. Маруся Звіробій, «Европейська солідарність» – 14,8%

    3. Михайло Ноняк, самовисуванець – 14,2%

    4. Руслан Кошулинський, ВО «Свобода» – 12,6%

    5. Василь Вірастюк, партія «Слуга народу» – 10,0%

    Опитування проводилося «Українською соціологічною службою» 1-3 березня. Вибори в 87-му окрузі повинні відбутися 28 березня, але на його території лютує коронавірус. На думку політтехнолога, довибори проведуть не дивлячись на епідемію і намір уряду ввести третій локдаун, про який заговорив недавно прем'єр-міністр України Шмигаль. «Округ офіційно закритий. Тим більше, що частина кандидатів лежить з коронавірусом у лікарні. Проте, вибори хочуть провести. Не дивно, що на тлі «героїчної боротьби з корона вірусом», рейтинги партії влади та її кандидата не бозна які», – пояснює Загородній п'яте місце кандидата від «Слуги народу». При цьому Загородній зазначає, що в такому випадку правильно було би призупинити вибори на окрузі, але якщо сильно треба, то і коронавірус можна проігнорувати.

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    Теги: вибори Івано-Франківщина Руслан Кошулинський Олександр Шевченко Василь Вірастюк Маруся Звіробій Буковель коронавірус
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