Довибори на окрузі в Буковелі. Соціологи назвали п'ятірку лідерів перегонів

Довибори проведуть не дивлячись на епідемію і намір уряду ввести третій локдаун

Політолог Тарас Загородній опублікував дані рейтингу кандидатів у Виборчому окрузі №87, до якого входить відомий курорт «Буковель». Про це політолог написав на своїй сторінці в Facebook.

Лідери розташувалися таким чином:

1. Олександр Шевченко, партія «За майбутнє» – 25,1%

2. Маруся Звіробій, «Европейська солідарність» – 14,8%

3. Михайло Ноняк, самовисуванець – 14,2%

4. Руслан Кошулинський, ВО «Свобода» – 12,6%

5. Василь Вірастюк, партія «Слуга народу» – 10,0%

Опитування проводилося «Українською соціологічною службою» 1-3 березня. Вибори в 87-му окрузі повинні відбутися 28 березня, але на його території лютує коронавірус. На думку політтехнолога, довибори проведуть не дивлячись на епідемію і намір уряду ввести третій локдаун, про який заговорив недавно прем'єр-міністр України Шмигаль. «Округ офіційно закритий. Тим більше, що частина кандидатів лежить з коронавірусом у лікарні. Проте, вибори хочуть провести. Не дивно, що на тлі «героїчної боротьби з корона вірусом», рейтинги партії влади та її кандидата не бозна які», – пояснює Загородній п'яте місце кандидата від «Слуги народу». При цьому Загородній зазначає, що в такому випадку правильно було би призупинити вибори на окрузі, але якщо сильно треба, то і коронавірус можна проігнорувати.