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    Карантин в Україні: ще десять областей близькі до «червоної зони»

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    На сьогодні зайняті понад 29,5 тис. &laquo;ковідних&raquo; ліжок - Карантин в Україні: ще десять областей близькі до «червоної зони»

    На сьогодні зайняті понад 29,5 тис. «ковідних» ліжок

    Фото з відкритих джерел

    В Україні збільшується кількість важких випадків захворювання на коронавірус

    За минулий тиждень в Україні збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус порівняно з попереднім тижнем – майже 21 тисяча проти 17,6 тис.. Ще майже 10 областей, які перебувають у «помаранчевій зоні», близькі до «червоного» рівня карантину. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

    За його словами, на сьогодні зайняті 29573 ліжка. Загалом під Covid-19 виділено 70157 ліжок, з яких 60 тисяч забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок – з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків збільшується, констатував очільник уряду.

    «В Україні продовжує працювати адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Це Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області. Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня», – наголосив Шмигаль.

    У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про стабілізацію ситуації на Прикарпатті. Також очільник МОЗ Максим Степанов додав, що й надалі активно проводить перемовини щодо отримання Україною вакцин від Covid-19.

    Нагадаємо, Степанов оголосив про початок третьої хвилі коронавірусу.

    В Україні за минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві.

    Загалом в Україні за минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень. Усього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів із Covid-19.

    До слова, Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19. За даними статистичного сайту Worldometer, станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

    У той же час серед країн світу Україна займає 11-е місце за приростом Covid–19.

    Також зазначимо, що нині закарпатська медицина опинилась на межі колапсу: бракує місць у реанімаціях та кисневих балонів.

    Теги: Україна Максим Степанов карантин Денис Шмигаль коронавірус
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