«Велике крадівництво». На Прикарпатті структури з орбіти Коломойського розікрали сотні мільйонів гривень

Власники Буковеля підозрюються у нанесенні збитків бюджету на суму 374 млн грн

Будівельна компанія ТОВ «ПБС», яка входить в орбіту партнера олігарха Ігоря Коломойського Олександра Шевченка, на дорожніх підрядах в рамках так званого «Великого будівництва» суттєво завищувала розцінки на матеріали і роботи. Тільки на п’яти контрактах будівництва доріг на Прикарпатті, які проаналізували експерти ініціативи CoST Ukraine, власники Буковеля завдали імовірних збитків бюджету на суму 374 млн грн.

Про це під час пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна», у якій взяли участь депутати з «Європейської солідарності», розповіла експертка, член волонтерського десанту Міноборони (2014 – 2016 рр.) Неллі Стельмах.

Монополізація закупівель в Івано-Франківській області

«Ми дослідили питання монополізації закупівель в Івано-Франківській області і побачили, що частина компанії ТОВ «ПБС» в договорах закупівель Івано-Франківської області виросла у грошах майже у шість, а у відсотковому відношенні в три рази. Якщо ми бачимо, що у 2018 році приблизно 9% грошей від загальної суми закупівель отримувала компанія «ПБС», у 2019 році це було вже 22%. Але кричуща ситуація у нас в 2020 році, коли компанія «ПБС» отримала більш ніж 34% коштів публічних договорів. Це те, що відображено у системі Prozorro», – говорить експертка.

«Ми бачимо 18 млрд загальний бюджет закупівель через систему Prozorro, 6,2 млрд отримала компанія «ПБС». Компанія «ПБС» також отримала першу позицію ще в деяких регіонах, включно із Закарпатською областю, де вона минулого року отримала приблизно 19% контрактів суми контрактів від загальної суми закупівель», – говорить Стельмах.

Вона пояснила, що за дослідженнями громадського об’єднання CoST Ukraine, яке вивчає саме дорожнє будівництво, у цей час ціни на матеріальні ресурси майже не виросли, а за деякими позиціями навіть впали.

Зростання цін на матеріали

«Але якщо ми порівняємо контракти, які вказані у системі Prozorro 2019 і 2020 років, ми бачимо, що деякі позиції виросли в 2,5-3 рази. Якщо ми порівнюємо договір 2019 року і договір 2020 року, ми бачимо, що дорожні знаки виросли від 2 до 2,5 разів, а щити опалубки майже у 3 рази. Такий ріст цін, якщо помножити на об’єми контрактів в 2020 році, лише на цьому контракті – це 18 млн грн. Якщо б наша держава купувала за цих 18 млн грн кисневі концентратори, які дуже потрібні Івано-Франківській області, ми могли б купити десь 600 концентраторів», – наголосила експертка.

Вона також зауважила, що середня вартість поточного середнього ремонту кілометра доріг в Україні у 2020 році склала 11,193 млн грн.

«Якщо ми візьмемо контракти «ПБС» в Івано-Франківській області і побачимо середньозважену ціну, то ціна компанії «ПБС» більша на 1 мільйон і майже 200 тисяч. Тобто середньозважена ціна кілометра складає 12,296 млн. А таких кілометрів більш ніж 300», – говорить експертка.

«Для держави і для Івано-Франківської області це дуже велика сума», – наголошує Стельмах.

«Коломойського у США вважають наймасштабнішим корупціонером, який, за підтвердженими даними, вивів з України $5,5 млрд. Це політичний партнер президента Зеленського. Це сигнал США не Коломойському, тому що ці процедури вже тривають протягом більше року, але це вже сигнал Зеленському, чи він далі буде покривати партнера-олігарха, ці всі масштабні корупційні складові, які стосуються різних державних сфер», – говорить народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Марія Іонова.

«Ми будемо звертатися в правоохоронні органи щодо цих масштабних цифр. Тут питання вже не Коломойського, а до Зеленського – скільки ще він буде покривати і захищати Коломойського і скільки ще буде відбуватися це «велике крадівництво»», – наголошує Іонова.

«Ви побачили сьогодні приклад на п’яти договорах, які ми дослідили. Ці дослідження продовжаться і надалі. Зараз Шевченко, який є партнером Коломойського, йде по 87 виборчому округу і теж балотується у ВРУ. Якщо такі люди будуть ставати депутатами ВРУ, то тоді у мене як учасника війни, ветерана питання, за що ми тоді воюємо. Чи не за безпеку і життя наших громадян? Якщо брати приклад, який ми навели сьогодні, точно не за безпеку», – говорить депутат Київради від «Європейської солідарності», учасник війни з Росією Олександр Погребиський.