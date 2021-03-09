Мер Івано-Франківська б’є на сполох: у місті ситуація з коронавірусом – критична

У місті фіксують найвищу смертність з початку пандемії

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про критичну ситуацію з коронавірусом. У місті фіксують найвищу смертність з початку пандемії.

У себе в Facebook він написав, що в лікарнях Івано-Франківська практично не залишилося місць для пацієнтів з коронавірусом.

«Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали», - зазначив Марцінків.

Зазначимо, що за минулий тиждень в Україні захворіли майже на 10 тисяч осіб більше, ніж позаминулого тижня, що говорить про початок третьої хвилі коронавірусу.

Як вже відомо, в Україні за минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксували у Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, а також у Києві.

Загалом в Україні за минулу добу, 8 березня, коронавірусну хворобу виявили ще у 3 261 людини. Також 975 людей одужали, а 76 – померли від ускладнень. Усього за добу госпіталізували 1 837 пацієнтів із Covid-19.

Разом з тим кампанія з вакцинації в Україні рухається дуже повільно. Протягом 8 березня в Україні перше щеплення проти коронавірусу отримала ще 1 171 людина. Найбільше на Донеччині – там вкололи 294 дози вакцини.

Коронавірус в Україні

Всього 1311844

Одужали 1151777

Хворіють 134758

Померли 25309

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До слова, Україна в трійці лідерів в Європі за кількістю нових випадків Covid-19. За даними статистичного сайту Worldometer, станом на ніч з понеділка на вівторок, 9 березня, у 93 152 європейських жителів підтверджений коронавірус. При цьому 13 902 нових випадки виявлені в Італії, 6170 – в Польщі і 5572 – в Україні.

У той же час серед країн світу Україна займає 11-е місце за приростом Covid–19.

Також відзначимо, що нині Закарпатська медицина опинилась на межі колапсу: бракує місць у реанімаціях та кисневих балонів.

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