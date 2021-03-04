МЗС Словаччини вибачилося за «жарт» свого прем’єра про Закарпаття
Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович відзначився некоректним жартом про Україну
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився перед главою МЗС України
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за через некоректні висловлювання прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича під час інтерв’ю словацькому радіо «Експрес».
Про це Корчок написав на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України. Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві надзвичайно добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини», – написав глава МЗС Словаччини.
Нагадаємо, 3 березня прем'єр-міністр Словаччини, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що «пообіцяв» Москві віддати українське Закарпаття.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував «жарт» Матовича: «Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною».
3 березня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки в Україні Матуша Корбу, якому висловлено протест через некоректні висловлювання прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича.
Додамо також, що у Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі російської вакцини «Супутник V». Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, що може привести до дострокових парламентських виборів в Словаччині.
Днем раніше прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про покупку у Росії 2 млн доз російської вакцини «Супутник V» від коронавірусу».
Також відомо, що Словаччина вводить комендантську годину на тлі пандемії коронавірусу.