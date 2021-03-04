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    МЗС Словаччини вибачилося за «жарт» свого прем’єра про Закарпаття

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    Прем&rsquo;єр-міністр Словаччини Ігор Матович відзначився некоректним жартом про Україну - МЗС Словаччини вибачилося за «жарт» свого прем’єра про Закарпаття

    Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович відзначився некоректним жартом про Україну

    Фото з відкритих джерел

    Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився перед главою МЗС України

    Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за через некоректні висловлювання прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича під час інтерв’ю словацькому радіо «Експрес».

    Про це Корчок написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України. Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві надзвичайно добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини», – написав глава МЗС Словаччини.

    Нагадаємо, 3 березня прем'єр-міністр Словаччини, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що «пообіцяв» Москві віддати українське Закарпаття.

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував «жарт» Матовича: «Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною».

    3 березня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки в Україні Матуша Корбу, якому висловлено протест через некоректні висловлювання прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича.

    Додамо також, що у Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі російської вакцини «Супутник V». Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, що може привести до дострокових парламентських виборів в Словаччині.

    Днем раніше прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про покупку у Росії 2 млн доз російської вакцини «Супутник V» від коронавірусу».

    Також відомо, що Словаччина вводить комендантську годину на тлі пандемії коронавірусу.

    Теги: МЗС Росія міністр Закарпаття Словаччина вакцинація Дмитро Кулеба
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