Дипломатичний скандал: Україна вимагає вибачень у прем'єра Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що «пообіцяв» Москві віддати українське Закарпаття

У МЗС підкреслили, що незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду «є категорично неприйнятними»

Україна викликала тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки в Україні Матуша Корбу «на килим» через висловлювання словацького прем'єра в ефірі радіо «Експрес».

Про це йдеться в заяві українського МЗС.

«3 березня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки в Україні Матуша Корбу, якому висловлено протест через некоректні висловлювання прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича під час сьогоднішнього інтерв’ю словацькому радіо «Експрес», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин.

«Особливо образливими для українського народу звучать такі «жарти» в нинішніх умовах російської агресії та окупації Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також частини українського Донбасу», – зауважили у дипвідомстві.

У МЗС стверджують, що слова глави словацького уряду Ігора Матовича дисонують з послідовною позицією Словаччини на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

«МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем’єр-міністра Словаччини за некоректні висловлювання», – наголосила українська дипслужба.

Посол України Юрій Мушка також здійснив відповідний демарш в МЗС Словацької Республіки.

Нагадаємо, 3 березня прем'єр-міністр Словаччини, коментуючи закупівлю російської вакцини від коронавірусу, відзначився некоректним жартом про Україну, сказавши, що «пообіцяв» Москві віддати українське Закарпаття.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував «жарт» Матовича: «Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною».

Додамо також, що у Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі російської вакцини «Супутник V». Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, що може привести до дострокових парламентських виборів в Словаччині.

Днем раніше прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про покупку у Росії 2 млн доз російської вакцини «Супутник V» від коронавірусу».

Також відомо, що Словаччина вводить комендантську годину на тлі пандемії коронавірусу.