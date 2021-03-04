Рада отримала всі документи для призначення виборів мера Харкова

Протягом 90 днів Верховна Рада України повинна прийняти рішення щодо виборів міського голови в Харкові

Міська влада Харкова передала необхідний пакет документів Верховній Раді для призначення позачергових виборів мера.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олександр Качура.

«Харківська влада все-таки надала необхідні документи для призначення позачергових виборів мера міста», – написав Качура.

За його словами, протягом 90 днів Верховна Рада України повинна прийняти рішення щодо виборів міського голови в Харкові.

«Очікуємо розгляду питання на засіданні комітету державної влади і місцевого самоврядування», – зазначив Качура.

Нагадаємо, у лютому через два місяці після смерті Кернеса Харківська міськрада визнала, що він вже не мер.

Раніше в Офісі Зеленського розповіли, чому позачергових виборів мера Харкова не буде навесні.

Обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав посаду міського голови з 2010 року. Тепер обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Раніше стало відомо про відкриття прокуратурою провадження щодо голови Харківської ТВК Ольги Мозгової, яка оголосила обраним мером Геннадія Кернеса без повторного складення ним присяги.