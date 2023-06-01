Головна Країна Політика
search button user button menu button

Дружина екснардепа Рибалки вихваляється розкішними машинами у Франції

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дружина екснардепа Рибалки вихваляється розкішними машинами у Франції
Дружина Сергія Рибалки неодноразово хизувалася життям у Франції
скріншот з відео

Анастасія Байбородіна має колекцію розкішних автомобілів

Дружина колишнього депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки, Анастасія Байбородіна, на Лазурному узбережжі Франції вихваляється розкішними автомобілями. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди». 

Журналісти помітили, як дорога автівка заїхала до двору маєтку біля самого узбережжя Франції. Потім з неї вийшла Байбородіна. Проте це не єдина розкішна машина дружини скандального ексдепутата.

У Монако Байбородіна від'їхала від одного ресторану до наступного на одному з найдорожчих автомобілів марки Rolls-Royce. 

Один із «люксових» автомобілів Байбородіної
Один із «люксових» автомобілів Байбородіної

Зазначимо, що Байбородіна у соцмережах відкрито хвалиться розкішним життям у Франції. Жінка виставляє фото з ресторанів, елітних курортів та дякує чоловіку за це. Окрім цього, жінка ділиться фотографіями хутра, діамантів Bulgari та сумками Birkin.

Нагадаємо, що Сергій Рибалка двічі обирався депутатом Дніпровської міськради в 2002 і 2006 роках, де був секретарем постійної комісії з питань законності, правопорядку та охоронної діяльності. Після обрання нардепом 2014 року за списками Радикальної партії Ляшка Рибалка став головою Комітету ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності. У вересні 2017 року Рибалка відкликаний з посади голови Комітету. Офіційна причина – заява політика 2015 року, коли фракція Радикальної партії вийшла зі складу парламентської коаліції. Сам Рибалка вважає це рішення наслідком політичного тиску і політичним переслідуванням.

У квітні 2017 року, журналіст Олексій Станчевський, автор фільму-розслідування «Перевертень у погонах», передав СБУ і ГПУ документальні свідоцтва пряму причетність Сергія Рибалка до організації та реалізації широкомасштабної замовної інформаційної кампанії, спрямованої на підрив ділової репутації та стабільного функціонування торгової мережі АТБ.

Громадськість неодноразово звинувачувала Сергія Рибалку у тому, що він живе не на «депутатську зарплату». Також народний депутат від фракції Радикальної партії у Верховній Раді Сергій Рибалка безпосередньо причетний до торгівлі з ОРДЛО та фінансування терористів на окупованому Донбасі. 

Читайте також: Як нардеп Рибалка торгує з окупованою територією — фільм-розслідування
Теги: Сергій Рибалка Монако дружина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Стало відомо, як Віктор Павлик отримав скандальну спецперепустку «для обраних»
18 травня, 23:45
Переможниця телешоу «Холостяк», яка кинула Топольського, розсекретила бойфренда
Переможниця телешоу «Холостяк», яка кинула Топольського, розсекретила бойфренда
22 травня, 14:09
Кожна поява Єви на публічних заходах в Каннах збирає натовпи фотографів
Супермодель Єва Герцигова у прозорій сукні викликала фурор у Каннах
23 травня, 13:13
Дружина президента США Джо Байдена та її онука Фіннеган обрали несподіване вбрання
Джилл Байден та її онука здивували вбраннями на коронації Чарльза ІІІ
6 травня, 15:27
Скріншот відео
Військові записали звернення до Віктора Павлика, який втрапив в скандал зі спецперепусткою
20 травня, 22:52
На конференції Олена виступила у смарагдовій сукні з вузькою спідницею
Зеленська в Кореї вигуляла три цікаві образи від українських дизайнерів
17 травня, 15:45
50-річна перша леді Південної Кореї вразила молодим обличчям на зустрічі із Зеленською
50-річна перша леді Південної Кореї вразила молодим обличчям на зустрічі із Зеленською
17 травня, 17:06
Зі сцени журналістка та письменниця розповіла про війну в Україні і як ховалася від ворожих ракет
Торік кіт Степан, тепер Мендель: ексречниця Зеленського отримала нагороду в Каннах
27 травня, 18:48
Кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття
Роботу укриттів Києва тепер контролюватиме патрульна поліція – Кличко
Сьогодні, 12:13

Політика

Податок на волонтерство: міністр фінансів відповів на звинувачення
Податок на волонтерство: міністр фінансів відповів на звинувачення
Дружина екснардепа Рибалки вихваляється розкішними машинами у Франції
Дружина екснардепа Рибалки вихваляється розкішними машинами у Франції
Поки росіяни обстрілювали місто, мер Краматорська засвітився у Ніцці
Поки росіяни обстрілювали місто, мер Краматорська засвітився у Ніцці
Яйце по 17 грн? Ревізори вперше офіційно озвучили результати перевірки Міноборони
Яйце по 17 грн? Ревізори вперше офіційно озвучили результати перевірки Міноборони
Суркіс та Льовочкін літали у Відень, щоб зустрітись із олігархом Фірташем – ЗМІ
Суркіс та Льовочкін літали у Відень, щоб зустрітись із олігархом Фірташем – ЗМІ
Експрезидент Кучма ховається від російських ракет на Лазурному березі
Експрезидент Кучма ховається від російських ракет на Лазурному березі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
29K
У Києві пролунали вибухи
23K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
23K
У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового
22K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
18K
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту