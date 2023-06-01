Дружина екснардепа Рибалки вихваляється розкішними машинами у Франції

Анастасія Байбородіна має колекцію розкішних автомобілів

Дружина колишнього депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки, Анастасія Байбородіна, на Лазурному узбережжі Франції вихваляється розкішними автомобілями. Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

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Журналісти помітили, як дорога автівка заїхала до двору маєтку біля самого узбережжя Франції. Потім з неї вийшла Байбородіна. Проте це не єдина розкішна машина дружини скандального ексдепутата.

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У Монако Байбородіна від'їхала від одного ресторану до наступного на одному з найдорожчих автомобілів марки Rolls-Royce.

Один із «люксових» автомобілів Байбородіної

Зазначимо, що Байбородіна у соцмережах відкрито хвалиться розкішним життям у Франції. Жінка виставляє фото з ресторанів, елітних курортів та дякує чоловіку за це. Окрім цього, жінка ділиться фотографіями хутра, діамантів Bulgari та сумками Birkin.

Нагадаємо, що Сергій Рибалка двічі обирався депутатом Дніпровської міськради в 2002 і 2006 роках, де був секретарем постійної комісії з питань законності, правопорядку та охоронної діяльності. Після обрання нардепом 2014 року за списками Радикальної партії Ляшка Рибалка став головою Комітету ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності. У вересні 2017 року Рибалка відкликаний з посади голови Комітету. Офіційна причина – заява політика 2015 року, коли фракція Радикальної партії вийшла зі складу парламентської коаліції. Сам Рибалка вважає це рішення наслідком політичного тиску і політичним переслідуванням.

У квітні 2017 року, журналіст Олексій Станчевський, автор фільму-розслідування «Перевертень у погонах», передав СБУ і ГПУ документальні свідоцтва пряму причетність Сергія Рибалка до організації та реалізації широкомасштабної замовної інформаційної кампанії, спрямованої на підрив ділової репутації та стабільного функціонування торгової мережі АТБ.

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Громадськість неодноразово звинувачувала Сергія Рибалку у тому, що він живе не на «депутатську зарплату». Також народний депутат від фракції Радикальної партії у Верховній Раді Сергій Рибалка безпосередньо причетний до торгівлі з ОРДЛО та фінансування терористів на окупованому Донбасі.