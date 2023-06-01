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Роботу укриттів Києва тепер контролюватиме патрульна поліція – Кличко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Роботу укриттів Києва тепер контролюватиме патрульна поліція – Кличко
Кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття
фото: пресслужба ДСНС

Павоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі столиці

Патрульна поліція столиці об’їжджатиме в комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста, і перевірятиме, чи вони відчинені. Та оперативно передаватиме інформацію міським службам. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Наразі правоохоронці здійснюють слідчі дії в поліклініці та на її території в Деснянському районі столиці. Порушені кримінальні справи. Біля поліклініки минулої ночі загинули троє людей, із них одна дитина.

«Уламок ракети впав біля входу в медзаклад через 4 хвилини після оголошення повітряної тривоги. І люди прямували в укриття. Зараз слідство встановлює, чи відчиненим було укриття. Чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей, – зазначив мер. – У Деснянському районі наразі пошкоджені три школи, дитячий садочок, 6 будинків та поліцейський відділок», – написав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Зауважимо, кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері.

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