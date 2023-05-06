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Джилл Байден та її онука здивували вбраннями на коронації Чарльза ІІІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Джилл Байден та її онука здивували вбраннями на коронації Чарльза ІІІ
Дружина президента США Джо Байдена та її онука Фіннеган обрали несподіване вбрання
фото з відкритих джерел

Перша леді США не вперше підтримує Україну за допомогою модного вбрання

У суботу, 6 травня, відбулася коронація Чарльза III та його дружини Камілли. Свідками історичної події стали 2000 гостей, а також мільйони в усьому світі, оскільки велася онлайн-трансляція. Під час коронації була присутня дружина президента США Джо Байдена та її онука Фіннеган Байден. Вони обрали несподіване вбрання – кольорів українського прапора.

Джилл Байден та її онука здивували вбраннями на коронації Чарльза ІІІ фото 1

У Вестмінстерському абатстві Джилл Байден з'явилася в синій блузі з бічним запахом, спідниці трохи нижче колін, рукавичках, обручі для волосся такого ж відтінку та бежевих туфлях на невисоких підборах. 23-річна Фіннеган одягла ніжно-жовту сукню з кейпом, схожий обруч для волосся в такій же кольоровій гамі та нюдові туфлі-човники.  

Джилл Байден та її онука здивували вбраннями на коронації Чарльза ІІІ фото 2

Джилл не вперше підтримує Україну за допомогою модного вбрання. У липні минулого року Байден під час зустрічі з Оленою Зеленською у Білому домі взула туфлі жовтого кольору. Дружина Володимира Зеленського обрала взуття блакитного відтінку.

До слова, Олена Зеленська на церемонії з'явилася у мідісукні кольору морської піни та довгому пальті. Вона завершила образ прикрасами з білими перлами, макіяжем у нюдових тонах та світлими туфлями з загостреним носом. Перша леді прибула на подію з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбулася церемонія коронації короля Чарльза ІІІ і королеви-консорта Камілли.

 

Теги: дружина Олена Зеленська перша леді Джилл Байден коронація

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