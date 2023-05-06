Джилл Байден та її онука здивували вбраннями на коронації Чарльза ІІІ

Перша леді США не вперше підтримує Україну за допомогою модного вбрання

У суботу, 6 травня, відбулася коронація Чарльза III та його дружини Камілли. Свідками історичної події стали 2000 гостей, а також мільйони в усьому світі, оскільки велася онлайн-трансляція. Під час коронації була присутня дружина президента США Джо Байдена та її онука Фіннеган Байден. Вони обрали несподіване вбрання – кольорів українського прапора.

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У Вестмінстерському абатстві Джилл Байден з'явилася в синій блузі з бічним запахом, спідниці трохи нижче колін, рукавичках, обручі для волосся такого ж відтінку та бежевих туфлях на невисоких підборах. 23-річна Фіннеган одягла ніжно-жовту сукню з кейпом, схожий обруч для волосся в такій же кольоровій гамі та нюдові туфлі-човники.

Джилл не вперше підтримує Україну за допомогою модного вбрання. У липні минулого року Байден під час зустрічі з Оленою Зеленською у Білому домі взула туфлі жовтого кольору. Дружина Володимира Зеленського обрала взуття блакитного відтінку.

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До слова, Олена Зеленська на церемонії з'явилася у мідісукні кольору морської піни та довгому пальті. Вона завершила образ прикрасами з білими перлами, макіяжем у нюдових тонах та світлими туфлями з загостреним носом. Перша леді прибула на подію з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбулася церемонія коронації короля Чарльза ІІІ і королеви-консорта Камілли.