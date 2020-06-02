Дубінський хоче відправити на детектор брехні «іноземних агентів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Дубінський хоче відправити на детектор брехні «іноземних агентів»

Дубінський пропонує перевіряти керівників громадського об’єднання на поліграфі

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський хоче відправити на детектор брехні керівників громадського об’єднання з іноземною підтримкою.

Відповідний законопроєкт №3564 зареєстрований на сайті Верховної ради.

Законопроєктом пропонуються зміни до Господарського кодексу України та деякіх законів України, зокрема, до законів України «Про громадські об'єднання», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», за якими, в тому числі, передбачається обов'язок громадського об'єднання та благодійної організації, які отримують фінансову підтримку більше ніж на п’ятдесят відсотків від загального обсягу фінансування, від іноземних держав, державних органів іноземних держав, іноземних неурядових організацій, міжнародних та іноземних організацій, а також від іноземних громадян, щорічно оприлюднювати на власному веб-сайті (за наявності веб-сайту), а також подавати до суб’єкту державної реєстрації для оприлюднення інформацію про джерела та цілі фінансування його діяльності, а також цілі та напрямки видатків.

Так, в статті 22 Дубінський пропонує перевіряти керівників громадського об’єднання на поліграфі.

«За підсумками кожного року керівники та/або особи, які обрані до складу керівного органу громадського об’єднання з іноземною підтримкою, зобов’язані до 1 березня року, наступного за звітним, пройти перевірку на поліграфі (за їхньою згодою) стосовно можливого вчинення правопорушень в частині зради державних інтересів України при виконання заявлених функцій громадського об’єднання та забезпечення його фінансування, або оприлюднити на власному веб-сайті (за наявності власного веб-сайту) та подати суб’єкту державної реєстрації інформацію щодо незгоди проходження такої перевірки», - йдеться в законопроєкті.

Перелік обов’язкових для проходження перевірки питань буде затверджуватися Радою національної безпеки і оборони України.

У законопроєкті повідомляється, що «перевірка на поліграфі повинна проводитись з обов’язковістю відеофіксації психофізіологічних реакцій на певні психологічні стимули особи, що проходить перевірку та показників графіків фізіологічних реакцій відповідної апаратури поліграфу».

Законопроєкт сьогодні направлено на розгляд комітету з питань правової політики.

До слова, народний депутат Олександр Дубінський оголосив про участь у праймеріз партії «Слуга народу» щодо кандидата у мери Києва.