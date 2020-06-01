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    «Слуга» Олександр Ткаченко очолить міністерство культури

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    Олександр Ткаченко йде в міністри - «Слуга» Олександр Ткаченко очолить міністерство культури
    Олександр Ткаченко йде в міністри

    Ще вчора Ткаченко заявляв, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на виборах мера міста

    Фракція «Слуга народу» визначилась з кандидатом в керівники Мінкульту. Нардепи висунули на цю посаду Олександра Ткаченка.

    Про це «Главкому» повідомило джерело у парламенті.

    Між іншим, лише вчора Олександр Ткаченко опублікував привітання з Днем Києва та підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на виборах мера міста. 

    Нагадаємо, Олександр Ткаченко народний депутат від Слуги народу і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.

    До слова, Верховна Рада повернеться до звичайного режиму роботи вже у вівторок, 2 червня.

    Як відомо, Міністерство культури, молоді та спорту на початку березня було розділено на дві частини.

    Міністром молоді та спорту став Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України. 

    Посада міністра культури досі залишається вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський.

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    Верховна Рада Мінкульт міністр депутат партія Слуга народу Олександр Ткаченко фракція
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