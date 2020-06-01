«Слуга» Олександр Ткаченко очолить міністерство культури



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Олександр Ткаченко йде в міністри

Ще вчора Ткаченко заявляв, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на виборах мера міста

Фракція «Слуга народу» визначилась з кандидатом в керівники Мінкульту. Нардепи висунули на цю посаду Олександра Ткаченка.

Про це «Главкому» повідомило джерело у парламенті.

Між іншим, лише вчора Олександр Ткаченко опублікував привітання з Днем Києва та підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на виборах мера міста.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко народний депутат від Слуги народу і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.

До слова, Верховна Рада повернеться до звичайного режиму роботи вже у вівторок, 2 червня.

Як відомо, Міністерство культури, молоді та спорту на початку березня було розділено на дві частини.

Міністром молоді та спорту став Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України.

Посада міністра культури досі залишається вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський.