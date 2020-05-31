Вибори мера Києва: Дубінський зібрався на праймеріз від «Слуги народу»



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У кадрі депутат стоїть поруч зі стовпом, на якому написано нецензурне слово Скріншот з відео

Нардеп Дубінський розкритикував усіх колишніх очільників столиці

Народний депутат Олександр Дубінський оголосив про участь у праймеріз партії «Слуга народу» щодо кандидата у мери Києва.

Своє відеозвернення депутат оприлюднив сьогодні, 31 травня, у День Києва.

Дубінський розкритикував усіх колишніх очільників столиці, назвавши когось «алкоголіком», когось «наркоманом», а чинного мера Віталія Кличка — «ідіотом».

Не обійшлося у відео Дубінського й без курйозу. Так, у кадрі депутат стоїть поруч зі стовпом, на якому написано нецензурне слово. До того ж, підпис відео російською мовою зроблено з помилкою, бо правильно писати «мэр Киева».

Нагадаємо, сьогодні також народний депутат Олександр Ткаченко підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера Києва.

Також заступник керівника міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва.

Як відомо, у президентській партії «Слуга народу» кілька десятків нардепів 19 травня звернулися до Володимира Зеленського з проханням провести публічні праймеріз (внутрішньопартійні вибори, - ред.) з відбору кандидатів на посаду мера столиці та голів міст обласного значення.