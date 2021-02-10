Дубінський «працював» проти Байдена і Порошенка з відома Банкової, – ЗМІ

«Дубінського кинули і дуже негарно»

Депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський, близький до олігарха Коломойського, брав участь в історії з так званими «плівками Деркача» з відома Офісу президента. Про це з посиланням на джерело в оточенні Коломойського пише «Українська правда». Видання зазначає: у Коломойського вважають, що Дубінського «кинули».

«Дубінського кинули і дуже негарно. Він же працював не проти Байдена, а проти Порошенка. І Банкова йому мовчки підморгувала, заохочувала, коли вони з Деркачем робили те, що робили. А потім об нього просто витерли ноги. Тепер же у нього, як у 37-му році: люди переходять на інший бік вулиці, коли його бачать», – розповідає співрозмовник УП в близькому оточенні Коломойського.

Як відомо, Олександра Дубінського виключили з фракції «Слуга народу» 1 лютого. 11 січня 2021 року американський уряд запровадив санкції проти Дубінського та інших осіб, які на думку американців є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Під санкції окрім Дубінського потрапили також колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники народного депутата Андрія Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.