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    Думки вголос

    Коломойський став багатим в Україні, а чесним спробував бути вже в США

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
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    Коломойський став багатим в Україні, а чесним спробував бути вже в США

    Америці цікаві вкрадені в Україні гроші, а Україна – ні

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    Вы будете смеяться, но Игорь Коломойский решил судиться с США. Нет, он с пулом адвокатов не готовится защищаться в суде – он сам влупил иск против Америки. Безумству храбрых поем мы песню – первое, что вспоминается по этому поводу. Звучит, конечно, как анекдот, но в том-то и фишка ситуации, что это совершенно реальная новость. Компания Optima Vetures, контролируемая Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, подает инвестиционный иск против Соединенных Штатов в ответ на гражданские иски о конфискации их американских активов. Сама по себе фраза «Коломойский переходит в наступление» звучит угрожающе, но… не везде. В США государственные служащие Министерства юстиции и ФБР не цепенеют от ужаса.

    Претензии американских властей давно озвучены. По мнению Минюста, американские активы украинских олигархов могли быть использованы в схемах отмывания денег, выведенных из ПриватБанка. А вот позиция Коломойского заслуживает внимания, потому что выходит за рамки его грехов в США и напрямую втягивают в процесс Украину. Истец Коломойский указывает, что ни ему лично, ни Боголюбову не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступлений в Украине. В компании утверждают, что Соединенным Штатам не разумно лишать украинских инвесторов их инвестиций на основании «одностороннего толкования» украинского законодательства в отношении действий, случившихся в Украине.

    Понятна аргументация? Ребята строят свою линию защиты на том, что в Украине они виновными не признаны! Обвинений нет, приговора суда нет, конфискации активов нет и выведенные из «Приватбанка» деньги Украина не ищет. А если Украина не ищет деньги, значит, они не были украдены и нет никаких претензий. И, по мнению Коломойского, американская Фемида просто придирается. Если Украина не говорит о краже, кому какое дело откуда деньги? И вот тут мы задаем ключевой вопрос. А в самом деле – почему со стороны Украины нет обвинений, приговоров, конфискации и так далее. Очень длительные процессы в Лондоне? Это да. Но я не видел Коломойского и весь менеджмент «Приватбанка» в украинском суде с выбором меры пресечения и обвинениями. Какое-то расследование ведется? И когда суд? Почему Америке интересны украденные в Украине деньги, а Украине нет? В чем секрет такого несовпадения?

    Говорят, что вполне возможно быть богатым и честным. Даже в Украине. Просто для этого сперва нужно стать богатым, а уже потом попробовать быть честным. В принципе, рабочая схема. Но не все страны с ней согласны. Именно поэтому бывший владелец «Приватбанка» Коломойский стал богатым в Украине, а честным попытался быть уже в США. Не сложилось – и теперь американский Минюст ведет расследования по отмыванию украденных в Украине им и его партнером Боголюбовым денег.

    Но парадокс ситуации в том, что в самой Украине фигуранты этого дела чувствуют себя вполне комфортно. Как и Деркач, которого США прямо называют агентом российских спецслужб. Как и Дубинский, против которого США вводят санкции за сотрудничество с этим самым агентом российских спецслужб. Украинская Фемида бывает поразительно слепа. Даже когда воруют именно у нас. Даже когда открыто работают агенты спецслужб государства-агрессора. То есть ослеп даже инстинкт самосохранения…

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ігор Коломойський суд США ФБР
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