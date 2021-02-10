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    Імпічмент Трампа: Сенат США визнав процес конституційним

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    <span>Колишнього президента США Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту</span> - Імпічмент Трампа: Сенат США визнав процес конституційним
    Колишнього президента США Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту
    Фото з відкритих джерел

    Конституційність процесу імпічменту визнали 56 американських сенаторів, в тому числі шестеро – від Республіканської партії

    Верхня палата Конгресу США (Сенат) проголосувала за те, що процедура імпічменту колишнього президента США Дональда Трампа є конституційною. Таким чином, парламентарі сьогодні продовжать процес та розпочнуть слухання у справі щодо імпічменту.

    Про це повідомляє CNN.

    Так, конституційність процесу імпічменту визнали 56 американських сенаторів, в тому числі шестеро – від Республіканської партії. Зокрема свою думку в останній момент змінив республіканець та сенатор від штату Луїзіана Білл Кессіді, який заявив, що почув від демократів «вагомі аргументи». Проти виступили 44 сенатори.

    Перед голосуванням у Сенаті сторони обвинувачення від нижньої палати Конгресу (Палати представників) та адвокати Дональда Трампа протягом чотирьох годин виступали зі своїми доводами за і проти конституційності імпічменту.

    Зокрема адвокати наполягали на тому, що Дональд Трамп вже не є президентом, а отже процес імпічменту не відповідає конституції США. Однак більшість сенаторів не підтримала цю позицію.

    Після рішення Сенату сторони матимуть по 16 годин протягом двох днів, щоб викласти свої доводи. Першою почне сторона обвинувачення у середу, 10 лютого.

    Окрім того, Сенат США вніс зміни в регламент проведення процедури імпічменту після того, як адвокат Трампа Девід Шон відкликав прохання призупинити цей процес на час шабату. Раніше Шон заявляв що суворо дотримується релігійних заповідей та не може працювати під час Єврейської суботи.

    Таким чином, Верхня палата Конгресу збиратиметься на слухання щодня, поки не проведе остаточне голосування. Якщо сторони не будуть викликати свідків, цей процес може завершитись до кінця тижня.

    Напередодні лідери Сенату домовились про швидкий графік процесу. З огляду на це вважається, що голосування в Сенаті щодо того, засудити Трампа чи ні, може пройти в понеділок.

    У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.

    Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

    Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

    Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

    Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.

    Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити експрезидента до виборів

     

    Теги: США Дональд Трамп імпічмент Сенат США
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