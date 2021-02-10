Імпічмент Трампа: Сенат США визнав процес конституційним

Про це повідомляє CNN.

Так, конституційність процесу імпічменту визнали 56 американських сенаторів, в тому числі шестеро – від Республіканської партії. Зокрема свою думку в останній момент змінив республіканець та сенатор від штату Луїзіана Білл Кессіді, який заявив, що почув від демократів «вагомі аргументи». Проти виступили 44 сенатори.

Перед голосуванням у Сенаті сторони обвинувачення від нижньої палати Конгресу (Палати представників) та адвокати Дональда Трампа протягом чотирьох годин виступали зі своїми доводами за і проти конституційності імпічменту.

Зокрема адвокати наполягали на тому, що Дональд Трамп вже не є президентом, а отже процес імпічменту не відповідає конституції США. Однак більшість сенаторів не підтримала цю позицію.

Після рішення Сенату сторони матимуть по 16 годин протягом двох днів, щоб викласти свої доводи. Першою почне сторона обвинувачення у середу, 10 лютого.

Окрім того, Сенат США вніс зміни в регламент проведення процедури імпічменту після того, як адвокат Трампа Девід Шон відкликав прохання призупинити цей процес на час шабату. Раніше Шон заявляв що суворо дотримується релігійних заповідей та не може працювати під час Єврейської суботи.

Таким чином, Верхня палата Конгресу збиратиметься на слухання щодня, поки не проведе остаточне голосування. Якщо сторони не будуть викликати свідків, цей процес може завершитись до кінця тижня.