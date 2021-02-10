Глава відомої американської корпорації вважає, що ковід-вакцинація буде щорічною

протягом наступних декількох років люди будуть робити щеплення від коронавірусу так само, як від грипу

Є припущення, що протягом наступних декількох років люди будуть робити щеплення від коронавірусу так само, як від грипу

Через мутації коронавірусу може знадобитися щорічна вакцинація населення планети

Очільник американської корпорації Johnson&Johnson Алекс Горскі допустив, що в світлі швидких змін нового коронавірусу може знадобитися щорічне проведення вакцинації від інфекції. Про це він заявив в ефірі телеканалу CNBC.

Як він наголосив, вірус змінюється дуже швидко, що, ймовірно, позначиться на ефективності вакцин.

«Думаю, на думку більшості, протягом наступних декількох років ми будемо робити щеплення від коронавірусу так само, як робимо щеплення від грипу. Як я вважаю, ми поки не знаємо, що саме будуть включати в себе дані щеплення», - зазначив Горскі.

Глава корпорації заявив, що необхідно провести підготовку на наступні кілька років.

Наприкінці січня компанія відзвітувала про ефективність свого препарату, яка оцінюється в 72%. Компанія направила запит в Управління з питань якості продовольства і медикаментів США про схвалення застосування даного препарату в надзвичайних обставинах. Зараз в США дозволено застосування двох вакцин - від компаній Pfizer/BioNTech і від Moderna.

На початку лютого Johnson&Johnson подала заявку на реєстрацію Covid-вакцини у США.

Відмінність препарату від Johnson & Johnson полягає в тому, що він вводиться лише однією дозою. Інші ж вакцини треба колоти двічі. Окрім того, Johnson & Johnson не вимагає особливих умов зберігання та транспортування.

Уряд США вже замовив 100 млн доз. У компанії заявили, що зможуть виконати це замовлення до червня.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року американська корпорація Johnson & Johnson запустила у повному обсязі фінальні випробування своєї вакцини від коронавірусу.

До слова, українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech.

Також стало відомо, що Україна є однією з тих країн, які будуть включені у першу хвилю розгортання ініціативи COVAX, щоб вакцинувати медичних працівників, старших людей, тих, хто безпосередньо спілкується з коронавірусними пацієнтами.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.