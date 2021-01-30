Дубінського виганяють зі "Слуги народу". Лідер партії дав чіткий сигнал

Олександр Корнієнко підтримав рішення про виключення депутата із фракції

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що він вже визначився щодо виключення Олександра Дубінського із партійної фракції у парламенті і поставив підпис під відповідним документом.

«Я вже проголосував і підтримав рішення виключити Олександра з фракції. Для мене було достатнім аргументом, коли президент пропонував йому вийти, а він не вийшов. А також те, що далі розгорталася в четвер увечері на деяких телеканалах – це вже не можна назвати цивілізованою дискусією», – сказав Корнієнко в інтервʼю сайту «Страна».

Нагадаємо, що у п'ятницю депутатам роздали підписні листи на яких вони можуть висловити своє ставлення до виключення Дубинського. Поки що надходить суперечлива інформація щодо того, скільки зібрано голосів за виключення нардепа. За одними даними за це підписалось 150 депутатів, а за іншими – вже понад 190 (тобто достатньо для виключення).

Олександр Корнієнко не сказав скільки на даний момент вже зібрано підписів. Також він не зміг сказати як саме результат збору підписів буде оголошено – поіменно на засіданні фракції або ж просто шляхом озвучення підсумкової цифри.

«Порядок денний формується на засідання фракції. Можливо, буде розглядатися це питання (виключення Дубінського), а можливо і ні. Я поки що не знаю. Про результат голосування ми можемо повідомити фракцію ще раз в усному режимі, якщо до того ми не сповістимо депутатів у дистанційному режимі. Всі попередні виключення відбувалися шляхом голосування на фракції руками, лише Гео Лероса виключили підписами. Потім ці підписи збираються, рахуються, якщо їх достатньо – 70%, то рішення вважається прийнятим. Я не можу зараз сказати, чи буде оголошено просто відсоток тих, хто проголосував, або будуть зачитувати імена тих, хто підписався, так як ще немає розуміння, що буде на фракції і яка процедура», – розповів Корнієнко.

На питання, чи назбиралось вже 70% голосів за виключення Дубінського, Корнієнко відповів так: «Як тільки буде якась інформація, ми її надамо і все зможуть її з офіційного джерела отримати. Коментувати поточний процес – не дуже правильно, тому що ми можемо вплинути на думку людей, а ми хочемо, щоб люди свідомо визначилися».

Раніше Telegram-канал «Лещенко ТУТ» повідомив, що за виключення Олександра Дубинського з фракції «Слуга народу» вже зібрано 180 підписів.

Фракція «Слуги народу» має зібратися в понеділок, 1 лютого.