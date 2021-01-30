Вже понад 180 нардепів підтримують виключення Дубінського з фракції

1 лютого в понеділок, питання виключення Дубінського буде винесено на засідання фракції

У мобільному додатку фракції «Слуга народу» завершилося опитування про виключення з неї народного депутата Олександра Дубінського.

За інформацією Телеграм-каналу Лещенко ТУТ відомо, що за виключення Олександра Дубинського з фракції «Слуга народу» вже зібрано 180 підписів. Ще вчора у мобільному додатку було 100 голосів.

Тепер це питання буде винесено на засідання фракції в понеділок, 1 лютого.

Дубінського виключать з фракції, якщо це підтримають 70% депутатів.

Сам Дубінський прокоментував збір підписів за його виключення з фракції у себе на Facebook.

Нагадаємо, 11 січня до санкційного списку Мінфіну США потрапили Олександр Дубінский, екснардеп Олександр Онищенко та ще п’ять соратників народного депутата Андрія Деркача, якого було внесено туде ще у 2020 році.

Американська влада пояснила, що всі вони були частиною російської мережі зовнішнього впливу.

У розпал президентської кампанії у США Деркач оприлюднив записи, на яких, як стверджувалося, нібито записані переговори п’ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом Джо Байденом, а також з главою Кремля Володимиром Путіним.

Дубінський був одним з ініціаторів створення у зв’язку з цим тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Через кілька днів після введення санкцій перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг. А 28 січня Youtube заблокував канал Дубінського із понад 300 тис. підписниками.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

Крім того, Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським. 22 січня Дубінський повідомив у Facebook, що в Монобанку йому запропонували закрити рахунок.

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