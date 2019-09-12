Депутати-кнопкодави від «Слуги народу» - перший серйозний тест для монобільшості

Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обидва депутати-кнопкодави — мажоритарники. Так що у випадку складання ними мандатів — мають бути оголошені дострокові вибори на відповідних округах

Вчора двох депутатів від «Слуги народу» спіймали на кнопкодавстві.

Що ж, ось і перший серйозний тест на готовність відповідати за слова для монобільшості.

Перед виборами всі кандидати від СН публічно підписали меморандум, де забов’язувалися, зокрема, «голосувати особисто», а в разі порушення задекларованих принципів — «добровільно скласти депутатські повноваження».

Отже, якщо в найближчий час обидва депутата-кнопкодава не складуть мандати, то можна буде констатувати — гори української політичної макулатури поповнились черговим порожнім меморандумом. Правила або працюють, або не працюють. Якщо створений один такий прецедент — далі полиється ціла злива. І мова не лише про кнопкодавство. Не перший раз вже таке спостерігаємо. P.S. До речі, обидва депутати-кнопкодави — мажоритарники. Так що у випадку складання ними мандатів — мають бути оголошені дострокові вибори на відповідних округах.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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