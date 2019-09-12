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    Думки вголос

    Депутати-кнопкодави від «Слуги народу» - перший серйозний тест для монобільшості

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    Депутати-кнопкодави від «Слуги народу» - перший серйозний тест для монобільшості

    Обидва депутати-кнопкодави — мажоритарники. Так що у випадку складання ними мандатів — мають бути оголошені дострокові вибори на відповідних округах

    Вчора двох депутатів від «Слуги народу» спіймали на кнопкодавстві.

    Що ж, ось і перший серйозний тест на готовність відповідати за слова для монобільшості.

    Перед виборами всі кандидати від СН публічно підписали меморандум, де забов’язувалися, зокрема, «голосувати особисто», а в разі порушення задекларованих принципів — «добровільно скласти депутатські повноваження».

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    Отже, якщо в найближчий час обидва депутата-кнопкодава не складуть мандати, то можна буде констатувати — гори української політичної макулатури поповнились черговим порожнім меморандумом. Правила або працюють, або не працюють. Якщо створений один такий прецедент — далі полиється ціла злива. І мова не лише про кнопкодавство. Не перший раз вже таке спостерігаємо.

    P.S. До речі, обидва депутати-кнопкодави — мажоритарники. Так що у випадку складання ними мандатів — мають бути оголошені дострокові вибори на відповідних округах.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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