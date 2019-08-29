Вперше в Раді. Як «Слуги народу» на засідання збирались (фото)



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В четвер, 29 серпня, відбулось урочисте засідання Верховної Ради IX скликання. Новообрані депутати вперше прийшли до парламенту в якості парламентарів

Оскільки в результаті парламентських виборів склад парламенту оновився на 80% в основному завдяки надзвичайно високим результатам кандидатів від партії «Слуга народу», то більшість нових облич належать саме «слугам». Журналісти між собою порівнювали їх з першачками на 1 вересня – трохи схвильовані, гарно одягнені: білі сорочки, чорні або сірі піджаки. Водночас одному з партійних лідерів Руслану Стефанчуку не сподобалось таке порівняння. «Я думаю, кожна людина у перший робочий день на новому місці виглядає більш урочисто, ніж у наступні дні», - зазначив він.

Нардепи попередніх скликань натомість виглядали впевненішими і спокійнішими за колег-дебютантів. Засмаглі, у дорогому вбранні.

Сергій Льовочкін з «Опозиціного блоку – За життя» досить розслаблено розмовляв із журналістами. З однією з репортерок навіть дозволив собі сексистський жарт замість відповіді на питання: «А ви гарніша, ніж у 2014-у».

Не залишився непомітним соратник Льовочкіна Вадим Новинський, відомий свою відданістю православним цінностям (причому саме московської церкви). Він прийшов на урочисте засідання не сам, а у компанії предстоятеля Української православної церкви митрополита Онуфрія.

Перед початком урочистого засідання «Слуги народу» прийшли до Стіни пам'яті полеглих за Україну, розташованої біля Михайлівського монастиря у Києві, щоб вшанувати їхню пам'ять – саме на 29 серпня президент Володимир Зеленський встановив День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков не зміг стримати слізпід час та після спілкування з матерями полеглих в зоні АТО героїв.

Незважаючи на те, що приїзду до Ради передував печальний захід, біля під’їздів будівлі парламенту панувала святкова атмосфера. «Слуги» з сяючими очима спілкувалися з журналістами. До Ради приїхали мер Києва Віталій Кличко – на велосипеді, експрезидент Віктор Ющенко – на «Мерседесі», причому кермував сам. Не обійшлося і без конфузів: один зі «слуг», 26-річний пауерліфтер запізнився на урочисте засідання.