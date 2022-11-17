Ексгенпрокурорка Венедіктова призначена послом у Швейцарії 

Зеленський сьогодні підписав відповідний указ

Президент Володимир Зеленський призначив ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову на нову посаду. Відтепер вона буде пані послом України у Швейцарії. Про це йдеться в указі президента.

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Нагадаємо, що Венедіктову відсторонив від посади глава держави своїм указом від 17 липня. Разом з нею від виконання обов'язків усунули голову СБУ Івана Баканова.

Тоді Зеленський сказав, що «конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені».

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