Бездіяльність буде оцінена: Зеленський пояснив, чому відсторонив Баканова і Венедіктову (відео)

Президент відсторонив Баканова та Венедіктову через велику кількість колаборантів у генпрокуратурі та СБУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному зверненні.

«Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Я відвідав прифронтові регіони – найскладніші. Особисто розбирався з діяльністю зокрема й правоохоронних органів. За результатами цього, як ви вже знаєте, були ухвалені кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки – Херсон, Харків. Конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені», – заявив Зеленський.

Він повідомив, що станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів.

«У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави. Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає.