Посол Швейцарії: Про призначення Венедіктової я дізнався з новин

Запит на агреман для експрокурорки у посольство не надходило

Клод Вільд: «Про кандидатуру нового посла нам ще офіційно не повідомляли»

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд у розмові з «Главкомом» розповів, як сприйняв новину про те, що послом України в Швейцарії стане колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Про призначення Венедіктової я також дізнався з новин, на основі заяв міністра закордонних справ України Кулеби. Про кандидатуру нового посла нам ще офіційно не повідомляли», – заявив Вільд.

Кандидатура Венедіктової відома як публічна особа. Тому абсолютно нормально, що її життя та кар’єра коментується та привертає увагу ЗМІ. Для посольства Швейцарії важливо отримати офіційний запит на погодження на державному рівні. А це має відбутися, коли з українського боку буде завершена процедура. Однак поки запиту на агреман для пані Венедіктової не надходило.

«Зрештою, для таких дипломатичних питань існує чітко визначена процедура: спочатку запит має потрапити в Берн через посольство України у столиці Швейцарії. Але станом на 4 серпня, наскільки я знаю, ми не знаходимось на цьому етапі», – каже посол.

Вельт каже, що зустрічався з Венедіктовою декілька разів, коли вона обіймала посаду генпрокурора.

«Щоразу, коли я зустрічався із нею, це завжди були дуже дружні та дуже професійні контакти», – повідомив посол.

Вільд вважає, що у часи російської агресії проти України і, по суті, руйнування архітектури європейської безпеки внаслідок війни, будь-яке призначення в будь-яку європейську столицю є важливим, бо світ є дуже з’єднаним. А оскільки Україна воює на власній території, покладаючись на власні війська, країні потрібна потужна зовнішня мережа посольств, аби щодня повідомляти свою позицію в кожній столиці.

«Тому я не вважаю, що роботу в одній із європейських столиць можна вважати чимось на зразок заслання», – сказав посол.

Нагадаємо, на початку серпня колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова призначена послом України у Швейцарії.