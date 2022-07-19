Зеленський офіційно звільнив Венедіктову

Указ з'явився на сайті глави держави

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. Відповідній указ №518/2022 від 19 липня з’явився на сайті глави держави.

«Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади генерального прокурора», – йдеться у тексті указу.

Як повідомлялося, Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктовуз посади генерального прокурора України. Відповідне рішення підтримали 264 нардепи.

Перед цим президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту відповідне подання.

Вчора Ірина Венедіктова вперше прокоментувала своє відсторонення і заявила, що продемонструвала гарні результати роботи.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський таки відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

Як повідомлялося, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

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