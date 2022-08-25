Румунія передала Україні новий пакет військової допомоги

До нової допомоги увійшли боєприпаси, стрілецька зброя та запчастини для військового обладнання

Резніков: «Це сотні одиниць стрілецької зброї, десятки тисяч таких необхідних боєприпасів і запасних частин для різного озброєння»

Румунія передала Збройним Силам України п'ятий пакет військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Туди увійшли боєприпаси, стрілецька зброя та запчастини для військового обладнання.

За словами міністра, він вже зв'язався з румунським колегою Василе Динку і подякував за підтримку зусиль України у визвольній війні проти російських окупантів.

«Це сотні одиниць стрілецької зброї, десятки тисяч таких необхідних боєприпасів і запасних частин для різного озброєння», – розповів Резніков про допомогу румунського народу.

У свою чергу Динку написав у Twitter, що півроку тому війна в Європі «здавалася абстрактною», але сьогодні «в самому розпалі абсурдна війна, яка принесла страждання, сльози і кров невинним людям…Румуни підтримують український народ. Дай Бог Україні миру і свободи!», – додав він.

Нагадаємо, Велика Британія в День Незалежності оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги на понад $63 млн доларів (£54 млн).