Головна Країна Політика
search button user button menu button

Румунія передала Україні новий пакет військової допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Румунія передала Україні новий пакет військової допомоги
До нової допомоги увійшли боєприпаси, стрілецька зброя та запчастини для військового обладнання
фото з відкритих джерел

Резніков: «Це сотні одиниць стрілецької зброї, десятки тисяч таких необхідних боєприпасів і запасних частин для різного озброєння»

Румунія передала Збройним Силам України п'ятий пакет військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Туди увійшли боєприпаси, стрілецька зброя та запчастини для військового обладнання.

За словами міністра, він вже зв'язався з румунським колегою Василе Динку і подякував за підтримку зусиль України у визвольній війні проти російських окупантів.

«Це сотні одиниць стрілецької зброї, десятки тисяч таких необхідних боєприпасів і запасних частин для різного озброєння», – розповів Резніков про допомогу румунського народу.

У свою чергу Динку написав у Twitter, що півроку тому війна в Європі «здавалася абстрактною», але сьогодні «в самому розпалі абсурдна війна, яка принесла страждання, сльози і кров невинним людям…Румуни підтримують український народ. Дай Бог Україні миру і свободи!», – додав він.

Нагадаємо, Велика Британія в День Незалежності оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги на понад $63 млн доларів (£54 млн). 

Читайте також: Як українські біженці стають активістами: історія харків’янки у Румунії
Теги: Румунія Олексій Резніков

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Агресія як збройна допомога – це не божевілля, а багатовіковий російський дискурс
Агресія як допомога: урок російської для герра Шольца
14 серпня, 12:50
Уряд Латвії кілька разів на закритих засіданнях ухвалював рішення про надання допомоги Україні
Військова допомога Україні: уряд Латвії ухвалив важливе рішення
28 липня, 14:15
Резніков подякував Німеччині за підтримку України
Військова допомога Німеччини: Резніков анонсував хороші новини
12 липня, 18:34

Політика

Канада перекидає літаки з Близького Сходу для доставки військової допомоги Україні
Канада перекидає літаки з Близького Сходу для доставки військової допомоги Україні
Румунія передала Україні новий пакет військової допомоги
Румунія передала Україні новий пакет військової допомоги
Зеленський розповів про роль Італії у боротьбі за незалежність України
Зеленський розповів про роль Італії у боротьбі за незалежність України
СБУ оголосила підозру соратнику Кадирова, який воював на Луганщині
СБУ оголосила підозру соратнику Кадирова, який воював на Луганщині
Шольц на танку: канцлер Німеччини відвідав українських бійців (фото, відео)
Шольц на танку: канцлер Німеччини відвідав українських бійців (фото, відео)
Розвідка повідомила про початок переломного моменту війни
Розвідка повідомила про початок переломного моменту війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Удар по Чаплиному: Арестович анонсував відповідь ЗСУ
51K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
48K
Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів
39K
Шуфрич повернувся в Україну 
38K
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
37K
На Київщині прогриміли вибухи

Новини

Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Сьогодні, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Сьогодні, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Сьогодні, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту