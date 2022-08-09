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Занепокоєні через Запорізьку АЕС: Румунія передала Молдові партію йодистого калію

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Занепокоєні через Запорізьку АЕС: Румунія передала Молдові партію йодистого калію
фото з відкритих джерел

У Румунії проводять національну кампанію з поширення серед населення йодистого калію

Румунія передала Молдові понад 1 мільйон таблеток йодистого калію, при цьому в МОЗ Молдови запевнили, що радіаційної небезпеки зараз немає. Про це повідомляє Newsmaker.

«Міністерство охорони здоров'я забезпечило наявність йодистого калію в країні... Національне агентство громадського здоров'я розподілить препарат по своїх підрозділах», – повідомили в МОЗ.

Водночас у міністерстві запевнили, що радіаційної небезпеки немає. «Закликаємо населення зберігати спокій», – додали у відомстві.

Зазначимо, що у Румунії проводять національну кампанію з поширення серед населення йодистого калію.

У МОЗ країни заявили, що препарат не рекомендують людям старше 40 років, оскільки вони менш сприйнятливі до лікування йодистим калієм.

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. 

Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

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Теги: радіація АЕС Запоріжжя

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Соціум

Занепокоєні через Запорізьку АЕС: Румунія передала Молдові партію йодистого калію
Занепокоєні через Запорізьку АЕС: Румунія передала Молдові партію йодистого калію
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