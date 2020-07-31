Екснардеп Сенченко пояснив, чому пішов від Тимошенко



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Політик запевняє, що між ним і Тимошенко попри розрив немає конфліктів, вони вітають один одного з днем народження Фото з відкритих джерел

«З Юлією Володимирівною ми обнялися на прощання», — Сенченко

Екснардеп кількох скликань Андрій Сенченко пояснив, чому після після 14 років членства у партії «Батьківщина» він залишив політичну силу Юлії Тимошенко. В інтерв'ю «Главкому» Сенченко пояснив, що зараз єдиний проєкт, яким він займається — перемога України у війні. «Але те, чим я займаюсь, перебуває поза полем уваги Юлії Володимирівни. Вона займається важливими речами, в яких я не є найкращим фахівцем, – наприклад, в тарифах чи пенсіях. В неї є інші фахівці з цих питань», — коментує Сенченко.

При цьому Сенченко висловився на підтримку Юлії Тимошенко: «Я її підтримував тому, що вона завжди демонструвала інший, більш патріотичний погляд на майбутнє України, аніж Петро Олексійович (Порошенко), якого я патріотом країни не вважаю. Він за п’ять років міг би зробити для країни набагато більше, якби в нього був інший баланс державних і особистих інтересів».

Політик запевняє, що між ним і Тимошенко попри розрив немає конфліктів, вони вітають один одного з днем народження.

«З Юлією Володимирівною ми обнялися на прощання і пішли в різні сторони», — Сенченко.

Щодо серйозного політичного майбутнього Юлії Тимошенко, Сенченко впевнений, що вона ще довго впливатиме на політичну ситуацію в країні.

Андрій Сенченко – корінний кримчанин, три терміни працював віце-прем’єром кримського уряду, був народним депутатом трьох скликань, а минулого року, вийшовши з партії «Батьківщина», став одним з лідерів ініціативи «Сила права». Початок російсько-української війни зустрів на посаді т.в.о. заступника глави Адміністрації президента. На цій посаді саме він дав команду перекрити Північнокримський канал. Крім того, займався визволенням українських заручників у Криму та вів переговори з окупантами про виведення нашої військової техніки. Наразі Сенченко активно працює в площині притягнення РФ до юридичної відповідальності і закликає громадян, що постраждали від російської агресії та окупації, вимагати компенсації за заподіяну шкоду.

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