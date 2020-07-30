Путін готує спецоперацію під місцеві вибори в Україні, – екснардеп



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Андрій Сенченко: «Мова йде про спробу розколу країни» фото з відкритих джерел

«Жодних виборів на прифронтових територіях не повинно бути», – Андрій Сенченко

Путін не готовий до масового вторгнення через Крим, але зараз реалізується інший небезпечний сценарій, пов'язаний з місцевими виборами. Про це розповів в інтерв'ю екснардеп Андрій Сенченко, лідер ініціативи «Сила права».

За словами політика, сьогодні реалізується сценарій масової інформаційної окупації території України, що пов'язаний з місцевими виборами.

«Сьогодні вони намагаються через підконтрольні і фінансовані Кремлем структури взяти під свій контроль значну частину території України через місцеві ради. Це – частина війни, а не внутрішньої політики. Але в нас ще велика проблема в тому, що свідомість деяких наших керівників – це також фактор, який вдало використовує кремлівський агресор», – розповідає екснардеп.

Сенченко стверджує, що сценарій з місцевими виборами є найбільш ймовірним та найменш затратним для Путіна.

«Є території, де традиційно погано працює українська влада, але давно і добре працює російська агентура. Це частина східних і південних регіонів, де вони можуть отримати суттєвий відсоток. Не тотальний, але суттєвий. А потім розпочнеться реалізація сценарію, пов’язаного з рішеннями обласних, районних, міських рад, ОТГ, які не будуть визнавати рішення української влади або їх розхитувати. Мова йде про спробу розколу країни», – говорить Сенченко.

Екнардеп переконаний, що на прифронтових територіях має бути запроваджений військовий стан і жодних виборів там не може відбуватися, адже тамтешнє населення вразливе економічно і з позицій безпеки життя, а голос виборця – незахищений.

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. На цих виборах будуть обрані районні, обласні ради, очільники усіх ради і територіальних громад. Орієнтовна кількість виборців становить 27 мільйонів осіб. Цьогорічні вибори будуть відбуватися за новим територіальним поділом та новими виборчими системами: у територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч – проводяться за мажоритарною системою, а вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також депутатів міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) – пропорційно за відкритими виборчими списками. Також обов’язковою буде гендерна квота, за якою серед кожних п’яти кандидатів у виборчому списку має бути не менше двох жінок.

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